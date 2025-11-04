БиржаDEX+
Glif Staked ICNT ағымдағы бағасы: 0.303561 USD. Нақты уақыттағы STICNT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. STICNT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

STICNT туралы толығырақ

STICNT Баға туралы ақпарат

STICNT деген не

STICNT Ресми веб-сайт

STICNT Токеномикасы

STICNT Баға болжамы

Glif Staked ICNT Логотип

Glif Staked ICNT Баға (STICNT)

Листингтен жойылды

1 STICNT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.303561
$0.303561$0.303561
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Glif Staked ICNT (STICNT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:52:05 (UTC+8)

Glif Staked ICNT (STICNT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.446536
$ 0.446536$ 0.446536

$ 0.264716
$ 0.264716$ 0.264716

--

--

0.00%

0.00%

Glif Staked ICNT (STICNT) нақты уақыттағы баға $0.303561. Соңғы 24 сағат ішінде STICNT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. STICNT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.446536, ал ең төменгісі — $ 0.264716.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, STICNT соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Glif Staked ICNT (STICNT) Нарықтық ақпарат

$ 407.01K
$ 407.01K$ 407.01K

--
----

$ 407.01K
$ 407.01K$ 407.01K

1.34M
1.34M 1.34M

1,340,777.582180209
1,340,777.582180209 1,340,777.582180209

Glif Staked ICNT нарықтық капитализациясы $ 407.01K, тәуліктік сауда көлемі --. STICNT айналымдағы мөлшері 1.34M, жалпы мөлшері 1340777.582180209. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 407.01K.

Glif Staked ICNT (STICNT) Баға тарихы USD

Бүгін, Glif Staked ICNT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Glif Staked ICNT - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 60 күнде Glif Staked ICNT - USD баға өзгерісі $ -0.0137344960 болды.
Соңғы 90 күнде Glif Staked ICNT - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0.00000000000.00%
60 күн$ -0.0137344960-4.52%
90 күн$ 0--

Glif Staked ICNT (STICNT) деген не

stICNT is a liquid staking protocol built by GLIF that lets users stake $ICNT (Impossible Cloud Network's native token) without having to run hardware and provide storage or compute. Users deposit ICNT and receive stICNT shares that grow in value as staking rewards accumulate. On the backend, the protocol automatically manages staking across multiple nodes with different lockup periods to optimize returns. The protocol is built as an ERC-4626 vault and deployed on the Base network.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Glif Staked ICNT (STICNT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Glif Staked ICNT Баға болжамы (USD)

Glif Staked ICNT (STICNT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Glif Staked ICNT (STICNT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Glif Staked ICNT.

Қазір Glif Staked ICNT баға болжамын тексеріңіз!

STICNT - жергілікті валюталарға

Glif Staked ICNT (STICNT) токеномикасы

Glif Staked ICNT (STICNT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. STICNT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Glif Staked ICNT (STICNT) туралы басқа сұрақтар

Glif Staked ICNT (STICNT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі STICNT бағасы — 0.303561 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
STICNT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
STICNT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.303561. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Glif Staked ICNT үшін нарықтық капитализация қандай?
STICNT үшін нарықтық капитализация: $ 407.01K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
STICNT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
STICNT айналымдағы ұсынысы: 1.34M USD.
STICNT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
STICNT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.446536 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) STICNT бағасы қандай болды?
STICNT 0.264716 USD ATL бағасына жетті.
STICNT үшін сауда көлемі қандай?
STICNT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл STICNT өседі ме?
STICNT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін STICNT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:52:05 (UTC+8)

Glif Staked ICNT (STICNT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

