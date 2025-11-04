БиржаDEX+
Ging Gong Kaew ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GGK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GGK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GGK туралы толығырақ

GGK Баға туралы ақпарат

GGK деген не

GGK Ресми веб-сайт

GGK Токеномикасы

GGK Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Ging Gong Kaew Логотип

Ging Gong Kaew Баға (GGK)

Листингтен жойылды

1 GGK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00015141
$0.00015141$0.00015141
+182.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Ging Gong Kaew (GGK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:51:58 (UTC+8)

Ging Gong Kaew (GGK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00224676
$ 0.00224676$ 0.00224676

$ 0
$ 0$ 0

-3.12%

+182.42%

+66.44%

+66.44%

Ging Gong Kaew (GGK) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде GGK мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GGK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00224676, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GGK соңғы бір сағатта -3.12% өзгерді, 24 сағат ішінде +182.42%, ал соңғы 7 күнде +66.44% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Ging Gong Kaew (GGK) Нарықтық ақпарат

$ 153.09K
$ 153.09K$ 153.09K

--
----

$ 153.09K
$ 153.09K$ 153.09K

999.84M
999.84M 999.84M

999,842,322.433915
999,842,322.433915 999,842,322.433915

Ging Gong Kaew нарықтық капитализациясы $ 153.09K, тәуліктік сауда көлемі --. GGK айналымдағы мөлшері 999.84M, жалпы мөлшері 999842322.433915. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 153.09K.

Ging Gong Kaew (GGK) Баға тарихы USD

Бүгін, Ging Gong Kaew - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Ging Gong Kaew - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Ging Gong Kaew - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Ging Gong Kaew - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+182.42%
30 күн$ 0-60.58%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Ging Gong Kaew (GGK) деген не

Ging, Gong and Kaew. The cute Capybara siblings newly named at Khao Kheow Zoo.

The naming process had a total of 94000 votes and posts with these capybaras has surpassed 1 million views.

Every day there are posts of them exceeding 100000 views. We believe in time there will be international interest in these animals similar to the phenomenon of Moo Deng the Pygmy Hippo

This is a memecoin on Solana with a growing and active community

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Ging Gong Kaew (GGK) Ресурс

Ресми веб-сайт

Ging Gong Kaew Баға болжамы (USD)

Ging Gong Kaew (GGK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Ging Gong Kaew (GGK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Ging Gong Kaew.

Қазір Ging Gong Kaew баға болжамын тексеріңіз!

GGK - жергілікті валюталарға

Ging Gong Kaew (GGK) токеномикасы

Ging Gong Kaew (GGK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GGK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Ging Gong Kaew (GGK) туралы басқа сұрақтар

Ging Gong Kaew (GGK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GGK бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GGK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GGK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Ging Gong Kaew үшін нарықтық капитализация қандай?
GGK үшін нарықтық капитализация: $ 153.09K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GGK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GGK айналымдағы ұсынысы: 999.84M USD.
GGK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GGK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00224676 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GGK бағасы қандай болды?
GGK 0 USD ATL бағасына жетті.
GGK үшін сауда көлемі қандай?
GGK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GGK өседі ме?
GGK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GGK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:51:58 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

