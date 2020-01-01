GIGAICHAD ($GIGAI) токеномикасы
GIGAICHAD ($GIGAI) туралы ақпарат
GIGAI is the prototype for the next generation of 3D AI Agents. Our goal is to inspire other devs to go beyond text, and bring their agents to life.
We don’t want to create another AI launchpad, we want to focus only on the 3D video generation aspect, and allow other agents to use the tech we are building for GIGAI.
By the end of 2025, we think more than 50% of agents on Solana will have a 3D avatars, and our goal at MOD3LS is to facilitate that upgrade.
GIGAICHAD ($GIGAI) токеномикасы мен бағасын талдау
GIGAICHAD ($GIGAI) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
GIGAICHAD ($GIGAI) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
GIGAICHAD ($GIGAI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын $GIGAI токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша $GIGAI токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз $GIGAI токеномикасын түсінген болсаңыз, $GIGAI токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.