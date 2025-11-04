БиржаDEX+
Gifts Strategy ағымдағы бағасы: 0.00348912 USD. Нақты уақыттағы GIFTSTR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GIFTSTR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Gifts Strategy ағымдағы бағасы: 0.00348912 USD. Нақты уақыттағы GIFTSTR-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GIFTSTR баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GIFTSTR туралы толығырақ

GIFTSTR Баға туралы ақпарат

GIFTSTR деген не

GIFTSTR Токеномикасы

GIFTSTR Баға болжамы

Gifts Strategy Логотип

Gifts Strategy Баға (GIFTSTR)

Листингтен жойылды

1 GIFTSTR-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00348912
$0.00348912$0.00348912
-13.20%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Gifts Strategy (GIFTSTR) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:51:50 (UTC+8)

Gifts Strategy (GIFTSTR) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00317447
$ 0.00317447$ 0.00317447
24 сағаттық төмен
$ 0.00409218
$ 0.00409218$ 0.00409218
24 сағаттық жоғары

$ 0.00317447
$ 0.00317447$ 0.00317447

$ 0.00409218
$ 0.00409218$ 0.00409218

$ 0.00692033
$ 0.00692033$ 0.00692033

$ 0
$ 0$ 0

-1.73%

-13.22%

+2.14%

+2.14%

Gifts Strategy (GIFTSTR) нақты уақыттағы баға $0.00348912. Соңғы 24 сағат ішінде GIFTSTR мен $ 0.00317447 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00409218 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GIFTSTR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00692033, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GIFTSTR соңғы бір сағатта -1.73% өзгерді, 24 сағат ішінде -13.22%, ал соңғы 7 күнде +2.14% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Gifts Strategy (GIFTSTR) Нарықтық ақпарат

$ 322.09K
$ 322.09K$ 322.09K

--
----

$ 339.13K
$ 339.13K$ 339.13K

91.76M
91.76M 91.76M

96,613,869.0
96,613,869.0 96,613,869.0

Gifts Strategy нарықтық капитализациясы $ 322.09K, тәуліктік сауда көлемі --. GIFTSTR айналымдағы мөлшері 91.76M, жалпы мөлшері 96613869.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 339.13K.

Gifts Strategy (GIFTSTR) Баға тарихы USD

Бүгін, Gifts Strategy - USD баға өзгерісі $ -0.00053153380343392 болды.
Соңғы 30 күнде Gifts Strategy - USD баға өзгерісі $ -0.0006964374 болды.
Соңғы 60 күнде Gifts Strategy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Gifts Strategy - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00053153380343392-13.22%
30 күн$ -0.0006964374-19.96%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Gifts Strategy (GIFTSTR) деген не

The Degen Engine for Telegram Gifts on TON blockchain. 10 percent tax on every buy and sell, cry about it.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Gifts Strategy Баға болжамы (USD)

Gifts Strategy (GIFTSTR) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Gifts Strategy (GIFTSTR) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Gifts Strategy.

Қазір Gifts Strategy баға болжамын тексеріңіз!

GIFTSTR - жергілікті валюталарға

Gifts Strategy (GIFTSTR) токеномикасы

Gifts Strategy (GIFTSTR) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GIFTSTR токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Gifts Strategy (GIFTSTR) туралы басқа сұрақтар

Gifts Strategy (GIFTSTR) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GIFTSTR бағасы — 0.00348912 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GIFTSTR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GIFTSTR-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00348912. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Gifts Strategy үшін нарықтық капитализация қандай?
GIFTSTR үшін нарықтық капитализация: $ 322.09K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GIFTSTR үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GIFTSTR айналымдағы ұсынысы: 91.76M USD.
GIFTSTR үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GIFTSTR барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00692033 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GIFTSTR бағасы қандай болды?
GIFTSTR 0 USD ATL бағасына жетті.
GIFTSTR үшін сауда көлемі қандай?
GIFTSTR үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GIFTSTR өседі ме?
GIFTSTR биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GIFTSTR баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:51:50 (UTC+8)

Gifts Strategy (GIFTSTR) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

