GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) туралы ақпарат

$Ghiblichad is a community owned and driven memecoin that combines the cultural references of Studio Ghibli and the internet phenomenon of the "Giga Chad" meme. The coin serves as a fun and lighthearted token for the meme community, with a focus on building a vibrant, engaged community of enthusiasts. It leverages humor and pop culture to drive its appeal.The primary purpose is to foster meme-driven engagement while creating a space for meme lovers to interact and engage with the brand.

Ресми веб-сайт:
https://ghiblichad.com/wp/

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) токеномикасы мен бағасын талдау

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 6.55K
$ 6.55K$ 6.55K
Жалпы қамтуы:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
Айналымдағы қамту:
$ 1000.00M
$ 1000.00M$ 1000.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 6.55K
$ 6.55K$ 6.55K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

GHIBLI CHAD (GHIBLICHAD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын GHIBLICHAD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша GHIBLICHAD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз GHIBLICHAD токеномикасын түсінген болсаңыз, GHIBLICHAD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

GHIBLICHAD бағасының болжамы

GHIBLICHAD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GHIBLICHAD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.