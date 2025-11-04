БиржаDEX+
Get Rich or Die Trying ағымдағы бағасы: 0.00211261 USD. Нақты уақыттағы GRODT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GRODT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GRODT туралы толығырақ

GRODT Баға туралы ақпарат

GRODT деген не

GRODT Whitepaper

GRODT Ресми веб-сайт

GRODT Токеномикасы

GRODT Баға болжамы

Get Rich or Die Trying Логотип

Get Rich or Die Trying Баға (GRODT)

Листингтен жойылды

1 GRODT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00210824
$0.00210824$0.00210824
-16.80%1D
Get Rich or Die Trying (GRODT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:05:15 (UTC+8)

Get Rich or Die Trying (GRODT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00194923
$ 0.00194923$ 0.00194923
24 сағаттық төмен
$ 0.0026681
$ 0.0026681$ 0.0026681
24 сағаттық жоғары

$ 0.00194923
$ 0.00194923$ 0.00194923

$ 0.0026681
$ 0.0026681$ 0.0026681

$ 0.00588249
$ 0.00588249$ 0.00588249

$ 0.00183633
$ 0.00183633$ 0.00183633

+0.65%

-16.60%

-17.10%

-17.10%

Get Rich or Die Trying (GRODT) нақты уақыттағы баға $0.00211261. Соңғы 24 сағат ішінде GRODT мен $ 0.00194923 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0026681 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GRODT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00588249, ал ең төменгісі — $ 0.00183633.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GRODT соңғы бір сағатта +0.65% өзгерді, 24 сағат ішінде -16.60%, ал соңғы 7 күнде -17.10% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Нарықтық ақпарат

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

--
----

$ 2.11M
$ 2.11M$ 2.11M

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,998.0
999,999,998.0 999,999,998.0

Get Rich or Die Trying нарықтық капитализациясы $ 2.11M, тәуліктік сауда көлемі --. GRODT айналымдағы мөлшері 1000.00M, жалпы мөлшері 999999998.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.11M.

Get Rich or Die Trying (GRODT) Баға тарихы USD

Бүгін, Get Rich or Die Trying - USD баға өзгерісі $ -0.000420577138580799 болды.
Соңғы 30 күнде Get Rich or Die Trying - USD баға өзгерісі $ -0.0008341070 болды.
Соңғы 60 күнде Get Rich or Die Trying - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Get Rich or Die Trying - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000420577138580799-16.60%
30 күн$ -0.0008341070-39.48%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Get Rich or Die Trying (GRODT) деген не

$GRODT is more than just a meme token, it’s a movement born from the trenches of crypto where risk, humor, and ambition collide. Every wallet in the grind knows the truth: this space is not for the faint of heart, it’s for those bold enough to chase generational wealth with full conviction. We are here to embrace the highs, endure the lows, and live by the mantra that defines every true degen: get rich or die trying. With $GRODT, the culture becomes the currency.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Get Rich or Die Trying (GRODT) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Get Rich or Die Trying Баға болжамы (USD)

Get Rich or Die Trying (GRODT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Get Rich or Die Trying (GRODT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Get Rich or Die Trying.

Қазір Get Rich or Die Trying баға болжамын тексеріңіз!

GRODT - жергілікті валюталарға

Get Rich or Die Trying (GRODT) токеномикасы

Get Rich or Die Trying (GRODT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GRODT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Get Rich or Die Trying (GRODT) туралы басқа сұрақтар

Get Rich or Die Trying (GRODT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GRODT бағасы — 0.00211261 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GRODT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GRODT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00211261. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Get Rich or Die Trying үшін нарықтық капитализация қандай?
GRODT үшін нарықтық капитализация: $ 2.11M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GRODT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GRODT айналымдағы ұсынысы: 1000.00M USD.
GRODT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GRODT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00588249 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GRODT бағасы қандай болды?
GRODT 0.00183633 USD ATL бағасына жетті.
GRODT үшін сауда көлемі қандай?
GRODT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GRODT өседі ме?
GRODT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GRODT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:05:15 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

