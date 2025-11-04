БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Get Out Frog ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GOF-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GOF баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Get Out Frog ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GOF-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GOF баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GOF туралы толығырақ

GOF Баға туралы ақпарат

GOF деген не

GOF Ресми веб-сайт

GOF Токеномикасы

GOF Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Get Out Frog Логотип

Get Out Frog Баға (GOF)

Листингтен жойылды

1 GOF-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-3.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Get Out Frog (GOF) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:51:19 (UTC+8)

Get Out Frog (GOF) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-3.61%

-38.65%

-38.65%

Get Out Frog (GOF) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде GOF мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GOF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GOF соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -3.61%, ал соңғы 7 күнде -38.65% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Get Out Frog (GOF) Нарықтық ақпарат

$ 14.83K
$ 14.83K$ 14.83K

--
----

$ 14.83K
$ 14.83K$ 14.83K

975.00T
975.00T 975.00T

975,000,000,000,000.0
975,000,000,000,000.0 975,000,000,000,000.0

Get Out Frog нарықтық капитализациясы $ 14.83K, тәуліктік сауда көлемі --. GOF айналымдағы мөлшері 975.00T, жалпы мөлшері 975000000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 14.83K.

Get Out Frog (GOF) Баға тарихы USD

Бүгін, Get Out Frog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Get Out Frog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Get Out Frog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Get Out Frog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-3.61%
30 күн$ 0-64.11%
60 күн$ 0-38.92%
90 күн$ 0--

Get Out Frog (GOF) деген не

GET OUT FROG, also known as “Me Obrigue” first appeared online in 2005 through a now-infamous (NSFW) photoshoot featuring adult star Next Door Nikki. The earliest known upload was by YouTuber kurat on November 1st, 2005.

It later spread across 4chan and Reddit, cementing its place as one of the earliest and most recognizable frog memes on the internet.

By 2011, the frog reemerged on Tumblr, where the caption “me obrigue” became a viral expression of defiance and attitude.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Get Out Frog (GOF) Ресурс

Ресми веб-сайт

Get Out Frog Баға болжамы (USD)

Get Out Frog (GOF) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Get Out Frog (GOF) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Get Out Frog.

Қазір Get Out Frog баға болжамын тексеріңіз!

GOF - жергілікті валюталарға

Get Out Frog (GOF) токеномикасы

Get Out Frog (GOF) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GOF токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Get Out Frog (GOF) туралы басқа сұрақтар

Get Out Frog (GOF) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GOF бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GOF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GOF-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Get Out Frog үшін нарықтық капитализация қандай?
GOF үшін нарықтық капитализация: $ 14.83K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GOF үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GOF айналымдағы ұсынысы: 975.00T USD.
GOF үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GOF барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GOF бағасы қандай болды?
GOF 0 USD ATL бағасына жетті.
GOF үшін сауда көлемі қандай?
GOF үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GOF өседі ме?
GOF биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GOF баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:51:19 (UTC+8)

Get Out Frog (GOF) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,102.40
$107,102.40$107,102.40

+1.28%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,635.71
$3,635.71$3,635.71

+1.30%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.40
$167.40$167.40

+0.39%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9416
$0.9416$0.9416

-0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,102.40
$107,102.40$107,102.40

+1.28%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,635.71
$3,635.71$3,635.71

+1.30%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.40
$167.40$167.40

+0.39%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3373
$2.3373$2.3373

+0.44%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$998.29
$998.29$998.29

+1.84%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0718
$0.0718$0.0718

+43.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1703
$0.1703$0.1703

-43.23%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000109
$0.000109$0.000109

+395.45%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.04085
$0.04085$0.04085

+308.50%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001711
$0.0000000000001711$0.0000000000001711

+71.10%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1481
$0.1481$0.1481

+59.59%