Germinal ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GERM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GERM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Germinal ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы GERM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GERM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GERM туралы толығырақ

GERM Баға туралы ақпарат

GERM Ресми веб-сайт

GERM Токеномикасы

GERM Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Germinal Логотип

Germinal Баға (GERM)

Листингтен жойылды

1 GERM-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-0.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Germinal (GERM) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:28:41 (UTC+8)

Germinal (GERM) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-0.84%

+14.85%

+14.85%

Germinal (GERM) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде GERM мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GERM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GERM соңғы бір сағатта -0.02% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.84%, ал соңғы 7 күнде +14.85% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Germinal (GERM) Нарықтық ақпарат

$ 8.47K
$ 8.47K$ 8.47K

--
----

$ 8.47K
$ 8.47K$ 8.47K

999.02M
999.02M 999.02M

999,024,561.260988
999,024,561.260988 999,024,561.260988

Germinal нарықтық капитализациясы $ 8.47K, тәуліктік сауда көлемі --. GERM айналымдағы мөлшері 999.02M, жалпы мөлшері 999024561.260988. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.47K.

Germinal (GERM) Баға тарихы USD

Бүгін, Germinal - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Germinal - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Germinal - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Germinal - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.84%
30 күн$ 0+4.44%
60 күн$ 0+14.34%
90 күн$ 0--

Germinal (GERM) деген не

The Gorbagana Germinal.

  • Official Solana CLI

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Germinal (GERM) Ресурс

Ресми веб-сайт

Germinal Баға болжамы (USD)

Germinal (GERM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Germinal (GERM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Germinal.

Қазір Germinal баға болжамын тексеріңіз!

GERM - жергілікті валюталарға

Germinal (GERM) токеномикасы

Germinal (GERM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GERM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Germinal (GERM) туралы басқа сұрақтар

Germinal (GERM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GERM бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GERM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GERM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Germinal үшін нарықтық капитализация қандай?
GERM үшін нарықтық капитализация: $ 8.47K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GERM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GERM айналымдағы ұсынысы: 999.02M USD.
GERM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GERM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GERM бағасы қандай болды?
GERM 0 USD ATL бағасына жетті.
GERM үшін сауда көлемі қандай?
GERM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GERM өседі ме?
GERM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GERM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-10-05 22:28:41 (UTC+8)

Germinal (GERM) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
10-05 21:29:00Сала жаңартулары
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Сала жаңартулары
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Блокчейндегі деректер
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Сала жаңартулары
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Сала жаңартулары
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Сала жаңартулары
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.