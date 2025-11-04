БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
GEI BEAR ағымдағы бағасы: 0.00304164 USD. Нақты уақыттағы GEI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GEI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!GEI BEAR ағымдағы бағасы: 0.00304164 USD. Нақты уақыттағы GEI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GEI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GEI туралы толығырақ

GEI Баға туралы ақпарат

GEI деген не

GEI Ресми веб-сайт

GEI Токеномикасы

GEI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

GEI BEAR Логотип

GEI BEAR Баға (GEI)

Листингтен жойылды

1 GEI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00304164
$0.00304164$0.00304164
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
GEI BEAR (GEI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:50:21 (UTC+8)

GEI BEAR (GEI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00821529
$ 0.00821529$ 0.00821529

$ 0.00139935
$ 0.00139935$ 0.00139935

--

--

-14.84%

-14.84%

GEI BEAR (GEI) нақты уақыттағы баға $0.00304164. Соңғы 24 сағат ішінде GEI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GEI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00821529, ал ең төменгісі — $ 0.00139935.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GEI соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -14.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

GEI BEAR (GEI) Нарықтық ақпарат

$ 211.15K
$ 211.15K$ 211.15K

--
----

$ 211.15K
$ 211.15K$ 211.15K

69.42M
69.42M 69.42M

69,420,539.8469265
69,420,539.8469265 69,420,539.8469265

GEI BEAR нарықтық капитализациясы $ 211.15K, тәуліктік сауда көлемі --. GEI айналымдағы мөлшері 69.42M, жалпы мөлшері 69420539.8469265. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 211.15K.

GEI BEAR (GEI) Баға тарихы USD

Бүгін, GEI BEAR - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде GEI BEAR - USD баға өзгерісі $ +0.0011361885 болды.
Соңғы 60 күнде GEI BEAR - USD баға өзгерісі $ +0.0011788806 болды.
Соңғы 90 күнде GEI BEAR - USD баға өзгерісі $ -0.001021336171493225 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ +0.0011361885+37.35%
60 күн$ +0.0011788806+38.76%
90 күн$ -0.001021336171493225-25.13%

GEI BEAR (GEI) деген не

GEI BEAR ($GEI) is a community-driven meme token built on the XRP Ledger (XRPL). It was born from the resilient spirit of XRP holders who have withstood years of market skepticism, ridicule, and doubt—particularly from critics dubbed "GEI Bears." Rather than remain passive, the XRP community chose to answer with humor, memes, and a bold new token that turns mockery into motivation.

GEI BEAR aims to become the unofficial meme ambassador of the XRPL, blending entertainment, community engagement, and blockchain functionality. In an era where meme coins capture mass attention and cultural power, GEI BEAR takes a unique position by representing a specific subculture within crypto: those who never gave up on XRP. By embracing satire and internet culture, the project energizes a new wave of XRP holders who want more than just passive investment—they want fun, community, and identity.

The token features zero tax on buy and sell transactions, making it frictionless to trade and ideal for fast-paced meme coin markets. It is fully deployed on the XRP Ledger, taking advantage of the network’s high-speed, low-cost, and eco-friendly design. With a total supply of 69,420,589 $GEI, the project embraces meme culture to its core while ensuring supply is capped for scarcity.

Beyond trading, $GEI is also the key to accessing the GEI BEAR NFT collection on xrp.cafe, where holders can collect, trade, and show off bear-themed NFTs with rarity traits. These NFTs strengthen community bonds and add another layer of engagement and utility to the ecosystem.

The GEI BEAR community thrives on Twitter, Telegram, and expanding platforms like TikTok, where memes, updates, and events foster ongoing interaction. The team is also exploring future use cases such as governance voting, exclusive holder events, and staking or burn mechanics—all driven by community input.

Importantly, GEI BEAR makes no claim of utility beyond its entertainment and community value. It is intentionally transparent as a meme coin—but one backed by purpose, culture, and relentless community energy.

Whether you’re a long-time XRP supporter or new to the world of crypto memes, GEI BEAR invites you to laugh, hold, and join the movement that turns doubt into digital gold.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

GEI BEAR (GEI) Ресурс

Ресми веб-сайт

GEI BEAR Баға болжамы (USD)

GEI BEAR (GEI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін GEI BEAR (GEI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: GEI BEAR.

Қазір GEI BEAR баға болжамын тексеріңіз!

GEI - жергілікті валюталарға

GEI BEAR (GEI) токеномикасы

GEI BEAR (GEI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GEI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: GEI BEAR (GEI) туралы басқа сұрақтар

GEI BEAR (GEI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GEI бағасы — 0.00304164 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GEI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GEI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00304164. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
GEI BEAR үшін нарықтық капитализация қандай?
GEI үшін нарықтық капитализация: $ 211.15K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GEI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GEI айналымдағы ұсынысы: 69.42M USD.
GEI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GEI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00821529 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GEI бағасы қандай болды?
GEI 0.00139935 USD ATL бағасына жетті.
GEI үшін сауда көлемі қандай?
GEI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GEI өседі ме?
GEI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GEI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:50:21 (UTC+8)

GEI BEAR (GEI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,225.40
$107,225.40$107,225.40

+1.39%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,643.40
$3,643.40$3,643.40

+1.51%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.79
$167.79$167.79

+0.62%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9452
$0.9452$0.9452

+0.37%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,225.40
$107,225.40$107,225.40

+1.39%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,643.40
$3,643.40$3,643.40

+1.51%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.79
$167.79$167.79

+0.62%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3426
$2.3426$2.3426

+0.67%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,000.20
$1,000.20$1,000.20

+2.04%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0719
$0.0719$0.0719

+43.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1705
$0.1705$0.1705

-43.16%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000102
$0.000102$0.000102

+363.63%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03788
$0.03788$0.03788

+278.80%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001795
$0.0000000000001795$0.0000000000001795

+79.50%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1431
$0.1431$0.1431

+54.20%