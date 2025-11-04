БиржаDEX+
Geez PNutz ағымдағы бағасы: 0.232127 USD. Нақты уақыттағы PNUTZ-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. PNUTZ баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Geez PNutz (PNUTZ) нақты уақыттағы баға $0.232127. Соңғы 24 сағат ішінде PNUTZ мен $ 0.224273 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.263459 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. PNUTZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.674176, ал ең төменгісі — $ 0.129475.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, PNUTZ соңғы бір сағатта -2.49% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.01%, ал соңғы 7 күнде -21.43% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Geez PNutz (PNUTZ) Нарықтық ақпарат

$ 96.57K
$ 96.57K$ 96.57K

--
----

$ 96.57K
$ 96.57K$ 96.57K

416.00K
416.00K 416.00K

416,000.0
416,000.0 416,000.0

Geez PNutz нарықтық капитализациясы $ 96.57K, тәуліктік сауда көлемі --. PNUTZ айналымдағы мөлшері 416.00K, жалпы мөлшері 416000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 96.57K.

Geez PNutz (PNUTZ) Баға тарихы USD

Бүгін, Geez PNutz - USD баға өзгерісі $ -0.0258479856920798 болды.
Соңғы 30 күнде Geez PNutz - USD баға өзгерісі $ -0.1027699581 болды.
Соңғы 60 күнде Geez PNutz - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Geez PNutz - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0258479856920798-10.01%
30 күн$ -0.1027699581-44.27%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Geez PNutz (PNUTZ) деген не

Geez PNutz (PNutz) is the native ETF-style token of the Geez ecosystem, launched on ApeChain. It introduces a trustless mechanism where Geez NFTs become instantly liquid, tradable, and composable within DeFi. Each NFT can be deposited into GeeBank’s vault to mint PNutz, ensuring that supply is strictly collateralized on a 1:1 basis. This creates a transparent bridge between non-fungible assets and fungible liquidity, unlocking new capital efficiency for Geez holders while retaining redemption rights for the underlying NFTs.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Geez PNutz Баға болжамы (USD)

Geez PNutz (PNUTZ) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Geez PNutz (PNUTZ) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Geez PNutz.

Қазір Geez PNutz баға болжамын тексеріңіз!

PNUTZ - жергілікті валюталарға

Geez PNutz (PNUTZ) токеномикасы

Geez PNutz (PNUTZ) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. PNUTZ токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Geez PNutz (PNUTZ) туралы басқа сұрақтар

Geez PNutz (PNUTZ) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі PNUTZ бағасы — 0.232127 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
PNUTZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
PNUTZ-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.232127. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Geez PNutz үшін нарықтық капитализация қандай?
PNUTZ үшін нарықтық капитализация: $ 96.57K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
PNUTZ үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
PNUTZ айналымдағы ұсынысы: 416.00K USD.
PNUTZ үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
PNUTZ барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.674176 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) PNUTZ бағасы қандай болды?
PNUTZ 0.129475 USD ATL бағасына жетті.
PNUTZ үшін сауда көлемі қандай?
PNUTZ үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл PNUTZ өседі ме?
PNUTZ биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін PNUTZ баға болжамын қарап көріңіз.
Geez PNutz (PNUTZ) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

