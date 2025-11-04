Game7 Баға (G7)
Game7 (G7) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде G7 мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. G7 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.02317852, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, G7 соңғы бір сағатта -2.22% өзгерді, 24 сағат ішінде -14.64%, ал соңғы 7 күнде -19.09% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Game7 нарықтық капитализациясы $ 705.83K, тәуліктік сауда көлемі --. G7 айналымдағы мөлшері 2.26B, жалпы мөлшері 10000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 3.12M.
Бүгін, Game7 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Game7 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Game7 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Game7 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-14.64%
|30 күн
|$ 0
|-32.64%
|60 күн
|$ 0
|-49.81%
|90 күн
|$ 0
|--
Game7 is a permissionless, modular Web3 gaming ecosystem designed to solve the most critical challenges for players and developers: infrastructure, distribution, and sustained player engagement.
The ecosystem is built on several key components:
Summon: A user acquisition and retention system that allows players to build their identity, reputation, and participate in economic activities.
HyperPlay: A game discovery and distribution platform that enables seamless wallet integration and in-game overlays for an enhanced user experience.
World Builder: An infrastructure suite designed to help developers create and manage evolutionary economies.
G7 Network: The underlying Layer 3 network where G7 is the native token. It connects all components of the Game7 ecosystem.
Game7's economic model aims to create a self-reinforcing cycle of growth. As players engage with games, they attract more developers, leading to increased economic activity. This activity generates value, which is then redistributed to the community through the Citizen Pool and Treasury.
Game7 (G7) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. G7 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
