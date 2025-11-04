БиржаDEX+
Gallo the Hen ағымдағы бағасы: 0.00000987 USD. Нақты уақыттағы GALLO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. GALLO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

GALLO туралы толығырақ

GALLO Баға туралы ақпарат

GALLO деген не

GALLO Ресми веб-сайт

GALLO Токеномикасы

GALLO Баға болжамы

Gallo the Hen Логотип

Gallo the Hen Баға (GALLO)

Листингтен жойылды

1 GALLO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

-4.60%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Gallo the Hen (GALLO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:49:29 (UTC+8)

Gallo the Hen (GALLO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

$ 0.00157496
-0.72%

-4.66%

-17.22%

-17.22%

Gallo the Hen (GALLO) нақты уақыттағы баға $0.00000987. Соңғы 24 сағат ішінде GALLO мен $ 0.00000976 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00001035 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. GALLO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00157496, ал ең төменгісі — $ 0.00000976.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, GALLO соңғы бір сағатта -0.72% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.66%, ал соңғы 7 күнде -17.22% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Gallo the Hen (GALLO) Нарықтық ақпарат

Gallo the Hen нарықтық капитализациясы $ 9.87K, тәуліктік сауда көлемі --. GALLO айналымдағы мөлшері 999.76M, жалпы мөлшері 999755593.821844. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.87K.

Gallo the Hen (GALLO) Баға тарихы USD

Бүгін, Gallo the Hen - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Gallo the Hen - USD баға өзгерісі $ -0.0000031809 болды.
Соңғы 60 күнде Gallo the Hen - USD баға өзгерісі $ -0.0000040394 болды.
Соңғы 90 күнде Gallo the Hen - USD баға өзгерісі $ -0.000007265790630113917 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-4.66%
30 күн$ -0.0000031809-32.22%
60 күн$ -0.0000040394-40.92%
90 күн$ -0.000007265790630113917-42.40%

Gallo the Hen (GALLO) деген не

$GALLO is a Solana-based meme token born from the viral energy of TikTok star @ilgallinaio_special, who entertains millions with his hilarious chicken content. The project bridges real-world virality with on-chain culture, creating a fun and engaging entry point for new users. With plans to integrate sports partnerships, community rewards, and mass exposure through social media, $GALLO is more than a meme — it’s a movement to bring fresh eyes to Solana, powered by cluck-worthy content and cult-level engagement.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Gallo the Hen (GALLO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Gallo the Hen Баға болжамы (USD)

Gallo the Hen (GALLO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Gallo the Hen (GALLO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Gallo the Hen.

Қазір Gallo the Hen баға болжамын тексеріңіз!

GALLO - жергілікті валюталарға

Gallo the Hen (GALLO) токеномикасы

Gallo the Hen (GALLO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. GALLO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Gallo the Hen (GALLO) туралы басқа сұрақтар

Gallo the Hen (GALLO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі GALLO бағасы — 0.00000987 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
GALLO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
GALLO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00000987. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Gallo the Hen үшін нарықтық капитализация қандай?
GALLO үшін нарықтық капитализация: $ 9.87K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
GALLO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
GALLO айналымдағы ұсынысы: 999.76M USD.
GALLO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
GALLO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00157496 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) GALLO бағасы қандай болды?
GALLO 0.00000976 USD ATL бағасына жетті.
GALLO үшін сауда көлемі қандай?
GALLO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл GALLO өседі ме?
GALLO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін GALLO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:49:29 (UTC+8)

Gallo the Hen (GALLO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

