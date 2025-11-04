БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Galactic Bonk ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы G-BONK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. G-BONK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Galactic Bonk ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы G-BONK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. G-BONK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

G-BONK туралы толығырақ

G-BONK Баға туралы ақпарат

G-BONK деген не

G-BONK Whitepaper

G-BONK Ресми веб-сайт

G-BONK Токеномикасы

G-BONK Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Galactic Bonk Логотип

Galactic Bonk Баға (G-BONK)

Листингтен жойылды

1 G-BONK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-0.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Galactic Bonk (G-BONK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:49:23 (UTC+8)

Galactic Bonk (G-BONK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.88%

-13.08%

-13.08%

Galactic Bonk (G-BONK) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде G-BONK мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. G-BONK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, G-BONK соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -0.88%, ал соңғы 7 күнде -13.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Galactic Bonk (G-BONK) Нарықтық ақпарат

$ 44.96K
$ 44.96K$ 44.96K

--
----

$ 44.96K
$ 44.96K$ 44.96K

865.91M
865.91M 865.91M

865,912,128.872118
865,912,128.872118 865,912,128.872118

Galactic Bonk нарықтық капитализациясы $ 44.96K, тәуліктік сауда көлемі --. G-BONK айналымдағы мөлшері 865.91M, жалпы мөлшері 865912128.872118. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 44.96K.

Galactic Bonk (G-BONK) Баға тарихы USD

Бүгін, Galactic Bonk - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Galactic Bonk - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Galactic Bonk - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Galactic Bonk - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.88%
30 күн$ 0-20.41%
60 күн$ 0-47.52%
90 күн$ 0--

Galactic Bonk (G-BONK) деген не

G‑Bonk is a memecoin built on the Solana blockchain that aims to combine fun community engagement with serious utility. Memecoins have captured the imagination of the cryptosphere, but many lack long‑term plans. G‑Bonk differentiates itself by coupling a lively mascot and viral appeal with a clear roadmap and real‑world applications.

Our freshly redesigned website reflects this philosophy: a seamless journey through a unified starry backdrop that highlights how easy it is to join the adventure. New holders can now acquire $GBONK directly via multiple trusted portals – Dexscreener, DexTools and the GMGN swap aggregator – using popular wallets such as Phantom or Binance Wallet. This variety ensures a smooth onboarding experience regardless of your preferred trading interface.

Vision & Mission

Our vision is to create a vibrant ecosystem where holders are rewarded not only through speculative price appreciation but also through concrete utility. We will foster an inclusive community, provide innovative financial products and empower users to be part of a playful yet purposeful crypto project.

Why Invest in G‑Bonk?

Memecoins thrive on hype, but enduring value comes from substance. G‑Bonk offers both. The tokenomics are intentionally deflationary — a portion of the supply is permanently burned and the mint authority has been revoked — so the number of $GBONK in circulation can only decrease over time. Liquidity is locked and a treasury funds future listings, marketing and partnerships. The team allocation follows a vesting schedule to align long‑term incentives.

Beyond the numbers, G‑Bonk is building real products. Holders will soon be able to stake their tokens for yield, trade on our custom DEX (G‑Trade) and even use a fiat–crypto bridge (G‑Bank). A thriving community of bonkers is already forming on X and Telegram, and the project has been listed on multiple DEXes and aggregators. By participating early you’re helping to shape a meme with a mission — and positioning yourself for future rewards.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Galactic Bonk (G-BONK) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Galactic Bonk Баға болжамы (USD)

Galactic Bonk (G-BONK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Galactic Bonk (G-BONK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Galactic Bonk.

Қазір Galactic Bonk баға болжамын тексеріңіз!

G-BONK - жергілікті валюталарға

Galactic Bonk (G-BONK) токеномикасы

Galactic Bonk (G-BONK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. G-BONK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Galactic Bonk (G-BONK) туралы басқа сұрақтар

Galactic Bonk (G-BONK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі G-BONK бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
G-BONK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
G-BONK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Galactic Bonk үшін нарықтық капитализация қандай?
G-BONK үшін нарықтық капитализация: $ 44.96K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
G-BONK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
G-BONK айналымдағы ұсынысы: 865.91M USD.
G-BONK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
G-BONK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) G-BONK бағасы қандай болды?
G-BONK 0 USD ATL бағасына жетті.
G-BONK үшін сауда көлемі қандай?
G-BONK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл G-BONK өседі ме?
G-BONK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін G-BONK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:49:23 (UTC+8)

Galactic Bonk (G-BONK) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,226.08
$107,226.08$107,226.08

+1.39%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,644.07
$3,644.07$3,644.07

+1.53%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.76
$167.76$167.76

+0.61%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9455
$0.9455$0.9455

+0.40%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,226.08
$107,226.08$107,226.08

+1.39%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,644.07
$3,644.07$3,644.07

+1.53%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.76
$167.76$167.76

+0.61%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3424
$2.3424$2.3424

+0.66%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$999.93
$999.93$999.93

+2.01%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0718
$0.0718$0.0718

+43.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1619
$0.1619$0.1619

-46.03%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000104
$0.000104$0.000104

+372.72%

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03788
$0.03788$0.03788

+278.80%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001729
$0.0000000000001729$0.0000000000001729

+72.90%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1421
$0.1421$0.1421

+53.12%