Gala Music ағымдағы бағасы: 0.00465472 USD. Нақты уақыттағы MUSIC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. MUSIC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

MUSIC туралы толығырақ

MUSIC Баға туралы ақпарат

MUSIC деген не

MUSIC Whitepaper

MUSIC Ресми веб-сайт

MUSIC Токеномикасы

MUSIC Баға болжамы

Gala Music Логотип

Gala Music Баға (MUSIC)

Листингтен жойылды

1 MUSIC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00465459
$0.00465459
-24.30%1D
mexc
USD
Gala Music (MUSIC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:04:41 (UTC+8)

Gala Music (MUSIC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00460482
$ 0.00460482
24 сағаттық төмен
$ 0.00623072
$ 0.00623072
24 сағаттық жоғары

$ 0.00460482
$ 0.00460482

$ 0.00623072
$ 0.00623072

$ 0.303994
$ 0.303994

$ 0
$ 0

-5.95%

-24.35%

-49.00%

-49.00%

Gala Music (MUSIC) нақты уақыттағы баға $0.00465472. Соңғы 24 сағат ішінде MUSIC мен $ 0.00460482 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00623072 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. MUSIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.303994, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, MUSIC соңғы бір сағатта -5.95% өзгерді, 24 сағат ішінде -24.35%, ал соңғы 7 күнде -49.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Gala Music (MUSIC) Нарықтық ақпарат

$ 736.56K
$ 736.56K

--
--

$ 736.56K
$ 736.56K

158.24M
158.24M

158,239,326.6797599
158,239,326.6797599

Gala Music нарықтық капитализациясы $ 736.56K, тәуліктік сауда көлемі --. MUSIC айналымдағы мөлшері 158.24M, жалпы мөлшері 158239326.6797599. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 736.56K.

Gala Music (MUSIC) Баға тарихы USD

Бүгін, Gala Music - USD баға өзгерісі $ -0.001498368804167608 болды.
Соңғы 30 күнде Gala Music - USD баға өзгерісі $ -0.0029181719 болды.
Соңғы 60 күнде Gala Music - USD баға өзгерісі $ -0.0030698939 болды.
Соңғы 90 күнде Gala Music - USD баға өзгерісі $ -0.012117501957853998 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.001498368804167608-24.35%
30 күн$ -0.0029181719-62.69%
60 күн$ -0.0030698939-65.95%
90 күн$ -0.012117501957853998-72.24%

Gala Music (MUSIC) деген не

Gala Music is a decentralized platform built on GalaChain that utilizes blockchain technology to offer artists control over their music, while providing listeners and fans with a more rewarding experience that is directly connected to musicians, merchandise, and other exclusive access.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Gala Music (MUSIC) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Gala Music Баға болжамы (USD)

Gala Music (MUSIC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Gala Music (MUSIC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Gala Music.

Қазір Gala Music баға болжамын тексеріңіз!

MUSIC - жергілікті валюталарға

Gala Music (MUSIC) токеномикасы

Gala Music (MUSIC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. MUSIC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Gala Music (MUSIC) туралы басқа сұрақтар

Gala Music (MUSIC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі MUSIC бағасы — 0.00465472 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
MUSIC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
MUSIC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00465472. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Gala Music үшін нарықтық капитализация қандай?
MUSIC үшін нарықтық капитализация: $ 736.56K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
MUSIC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
MUSIC айналымдағы ұсынысы: 158.24M USD.
MUSIC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
MUSIC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.303994 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) MUSIC бағасы қандай болды?
MUSIC 0 USD ATL бағасына жетті.
MUSIC үшін сауда көлемі қандай?
MUSIC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл MUSIC өседі ме?
MUSIC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін MUSIC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:04:41 (UTC+8)

