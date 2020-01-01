Gaisha AI (GAISHA) токеномикасы
Gaisha AI (GAISHA) туралы ақпарат
Gaisha is an AI tool suite for navigating the complexities of the crypto and financial markets. Utilizing artificial intelligence, Gaisha is designed to decode market patterns, uncover hidden opportunities, and deliver actionable insights that empower users to make informed decisions with confidence. Gaisha's mission is to democratize advanced financial analytics, making it accessible to everyone from institutional players to independent traders
Gaisha AI (GAISHA) токеномикасы мен бағасын талдау
Gaisha AI (GAISHA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Gaisha AI (GAISHA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Gaisha AI (GAISHA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын GAISHA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша GAISHA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз GAISHA токеномикасын түсінген болсаңыз, GAISHA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
GAISHA бағасының болжамы
GAISHA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің GAISHA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.