БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Gaib AI Dollar Alpha USDC ағымдағы бағасы: 0.990343 USD. Нақты уақыттағы AIDAUSDC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AIDAUSDC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Gaib AI Dollar Alpha USDC ағымдағы бағасы: 0.990343 USD. Нақты уақыттағы AIDAUSDC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. AIDAUSDC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

AIDAUSDC туралы толығырақ

AIDAUSDC Баға туралы ақпарат

AIDAUSDC деген не

AIDAUSDC Ресми веб-сайт

AIDAUSDC Токеномикасы

AIDAUSDC Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Gaib AI Dollar Alpha USDC Логотип

Gaib AI Dollar Alpha USDC Баға (AIDAUSDC)

Листингтен жойылды

1 AIDAUSDC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.990343
$0.990343$0.990343
+0.20%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:04:30 (UTC+8)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.982071
$ 0.982071$ 0.982071
24 сағаттық төмен
$ 0.994128
$ 0.994128$ 0.994128
24 сағаттық жоғары

$ 0.982071
$ 0.982071$ 0.982071

$ 0.994128
$ 0.994128$ 0.994128

$ 1.13
$ 1.13$ 1.13

$ 0.926229
$ 0.926229$ 0.926229

+0.06%

+0.29%

-0.23%

-0.23%

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) нақты уақыттағы баға $0.990343. Соңғы 24 сағат ішінде AIDAUSDC мен $ 0.982071 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.994128 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. AIDAUSDC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.13, ал ең төменгісі — $ 0.926229.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, AIDAUSDC соңғы бір сағатта +0.06% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.29%, ал соңғы 7 күнде -0.23% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Нарықтық ақпарат

$ 113.71M
$ 113.71M$ 113.71M

--
----

$ 113.71M
$ 113.71M$ 113.71M

114.77M
114.77M 114.77M

114,772,921.187424
114,772,921.187424 114,772,921.187424

Gaib AI Dollar Alpha USDC нарықтық капитализациясы $ 113.71M, тәуліктік сауда көлемі --. AIDAUSDC айналымдағы мөлшері 114.77M, жалпы мөлшері 114772921.187424. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 113.71M.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Баға тарихы USD

Бүгін, Gaib AI Dollar Alpha USDC - USD баға өзгерісі $ +0.00289494 болды.
Соңғы 30 күнде Gaib AI Dollar Alpha USDC - USD баға өзгерісі $ -0.0081160589 болды.
Соңғы 60 күнде Gaib AI Dollar Alpha USDC - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Gaib AI Dollar Alpha USDC - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00289494+0.29%
30 күн$ -0.0081160589-0.81%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Ресурс

Ресми веб-сайт

Gaib AI Dollar Alpha USDC Баға болжамы (USD)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Gaib AI Dollar Alpha USDC.

Қазір Gaib AI Dollar Alpha USDC баға болжамын тексеріңіз!

AIDAUSDC - жергілікті валюталарға

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) токеномикасы

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. AIDAUSDC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) туралы басқа сұрақтар

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі AIDAUSDC бағасы — 0.990343 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
AIDAUSDC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
AIDAUSDC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.990343. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Gaib AI Dollar Alpha USDC үшін нарықтық капитализация қандай?
AIDAUSDC үшін нарықтық капитализация: $ 113.71M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
AIDAUSDC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
AIDAUSDC айналымдағы ұсынысы: 114.77M USD.
AIDAUSDC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
AIDAUSDC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.13 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) AIDAUSDC бағасы қандай болды?
AIDAUSDC 0.926229 USD ATL бағасына жетті.
AIDAUSDC үшін сауда көлемі қандай?
AIDAUSDC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл AIDAUSDC өседі ме?
AIDAUSDC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін AIDAUSDC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:04:30 (UTC+8)

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,609.71
$106,609.71$106,609.71

+0.81%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,617.46
$3,617.46$3,617.46

+0.79%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.45
$168.45$168.45

+1.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9603
$0.9603$0.9603

+1.97%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,609.71
$106,609.71$106,609.71

+0.81%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,617.46
$3,617.46$3,617.46

+0.79%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.45
$168.45$168.45

+1.02%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3709
$2.3709$2.3709

+1.88%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.12
$997.12$997.12

+1.73%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0789
$0.0789$0.0789

+57.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06520
$0.06520$0.06520

+552.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008600
$0.0000008600$0.0000008600

+115.97%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000256
$0.0000256$0.0000256

+95.41%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000051
$0.000051$0.000051

+131.81%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001700
$0.0000000000001700$0.0000000000001700

+70.00%