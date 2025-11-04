БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Fyni AI by Virtuals ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы FYNI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FYNI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Fyni AI by Virtuals ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы FYNI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FYNI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FYNI туралы толығырақ

FYNI Баға туралы ақпарат

FYNI деген не

FYNI Ресми веб-сайт

FYNI Токеномикасы

FYNI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Fyni AI by Virtuals Логотип

Fyni AI by Virtuals Баға (FYNI)

Листингтен жойылды

1 FYNI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00088029
$0.00088029$0.00088029
-16.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Fyni AI by Virtuals (FYNI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:04:23 (UTC+8)

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0.00122214
$ 0.00122214$ 0.00122214
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00122214
$ 0.00122214$ 0.00122214

$ 0.00465516
$ 0.00465516$ 0.00465516

$ 0
$ 0$ 0

-0.83%

-16.03%

-25.61%

-25.61%

Fyni AI by Virtuals (FYNI) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде FYNI мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00122214 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FYNI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00465516, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FYNI соңғы бір сағатта -0.83% өзгерді, 24 сағат ішінде -16.03%, ал соңғы 7 күнде -25.61% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Нарықтық ақпарат

$ 880.29K
$ 880.29K$ 880.29K

--
----

$ 880.29K
$ 880.29K$ 880.29K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Fyni AI by Virtuals нарықтық капитализациясы $ 880.29K, тәуліктік сауда көлемі --. FYNI айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 880.29K.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Баға тарихы USD

Бүгін, Fyni AI by Virtuals - USD баға өзгерісі $ -0.000168147302123452 болды.
Соңғы 30 күнде Fyni AI by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Fyni AI by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Fyni AI by Virtuals - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000168147302123452-16.03%
30 күн$ 0-38.23%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Fyni AI by Virtuals (FYNI) деген не

Meet Fyni — the first-ever Hyper Personalized Financial AI Agent with a complete view of user portfolios across CeFi and DeFi

Powered by KryptosConnect, Fyni taps into 5000+ integrations spanning exchanges, wallets, and on/off-chain protocols, giving it the richest financial context of any AI agent

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Ресурс

Ресми веб-сайт

Fyni AI by Virtuals Баға болжамы (USD)

Fyni AI by Virtuals (FYNI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Fyni AI by Virtuals (FYNI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Fyni AI by Virtuals.

Қазір Fyni AI by Virtuals баға болжамын тексеріңіз!

FYNI - жергілікті валюталарға

Fyni AI by Virtuals (FYNI) токеномикасы

Fyni AI by Virtuals (FYNI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FYNI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Fyni AI by Virtuals (FYNI) туралы басқа сұрақтар

Fyni AI by Virtuals (FYNI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FYNI бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FYNI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FYNI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Fyni AI by Virtuals үшін нарықтық капитализация қандай?
FYNI үшін нарықтық капитализация: $ 880.29K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FYNI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FYNI айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
FYNI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FYNI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00465516 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FYNI бағасы қандай болды?
FYNI 0 USD ATL бағасына жетті.
FYNI үшін сауда көлемі қандай?
FYNI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FYNI өседі ме?
FYNI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FYNI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:04:23 (UTC+8)

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,600.01
$106,600.01$106,600.01

+0.80%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,616.72
$3,616.72$3,616.72

+0.77%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.42
$168.42$168.42

+1.00%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9595
$0.9595$0.9595

+1.89%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,600.01
$106,600.01$106,600.01

+0.80%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,616.72
$3,616.72$3,616.72

+0.77%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.42
$168.42$168.42

+1.00%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3704
$2.3704$2.3704

+1.86%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.00
$997.00$997.00

+1.71%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0789
$0.0789$0.0789

+57.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06520
$0.06520$0.06520

+552.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008699
$0.0000008699$0.0000008699

+118.45%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000256
$0.0000256$0.0000256

+95.41%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000048
$0.000048$0.000048

+118.18%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001600
$0.0000000000001600$0.0000000000001600

+60.00%