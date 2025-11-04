БиржаDEX+
FVIX ағымдағы бағасы: 34.4 USD. Нақты уақыттағы FVIX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FVIX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FVIX туралы толығырақ

FVIX Баға туралы ақпарат

FVIX деген не

FVIX Ресми веб-сайт

FVIX Токеномикасы

FVIX Баға болжамы

FVIX Логотип

FVIX Баға (FVIX)

Листингтен жойылды

1 FVIX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

+1.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
FVIX (FVIX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:04:03 (UTC+8)

FVIX (FVIX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

FVIX (FVIX) нақты уақыттағы баға $34.4. Соңғы 24 сағат ішінде FVIX мен $ 34.05 аралығында сауда жасалып, ал $ 34.09 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FVIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 95.98, ал ең төменгісі — $ 18.95.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FVIX соңғы бір сағатта +1.03% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.03%, ал соңғы 7 күнде -18.82% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

FVIX (FVIX) Нарықтық ақпарат

--
FVIX нарықтық капитализациясы $ 506.84K, тәуліктік сауда көлемі --. FVIX айналымдағы мөлшері 14.87K, жалпы мөлшері 14866.902971247478. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 506.84K.

FVIX (FVIX) Баға тарихы USD

Бүгін, FVIX - USD баға өзгерісі $ +0.350274 болды.
Соңғы 30 күнде FVIX - USD баға өзгерісі $ -18.9218541600 болды.
Соңғы 60 күнде FVIX - USD баға өзгерісі $ +12.6319311200 болды.
Соңғы 90 күнде FVIX - USD баға өзгерісі $ +14.520053166495964 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.350274+1.03%
30 күн$ -18.9218541600-55.00%
60 күн$ +12.6319311200+36.72%
90 күн$ +14.520053166495964+73.04%

FVIX (FVIX) деген не

FVIX is the platform token for KittyPunch's onchain protocol suite. KittyPunch is the leading DeFi project on Flow, the blockchain known for its partnerships with Disney, NFL, and the NBA. KittyPunch's onchain protocol suite features products for trading, stablecoin swaps, yield aggregation, onchain volatility, and more.

The fees generated by KittyPunch's onchain protocol suite flow into the FVIX token economy through a combination of buyback-and-burns & a single sided stablecoin staking system. FVIX is a unique asset that accrues fees as a function of both DeFi volumes and volatility through PunchVIX.

FVIX features a unique dynamic supply system that is attached to FROTH, the premier memecoin on Flow. FVIX is only mintable at a ratio of 10,000 FROTH : 1 FVIX. This means that the max possible ever supply of FVIX is 100,000 - a number that is already decreased substantially due to ongoing burns.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

FVIX (FVIX) Ресурс

Ресми веб-сайт

FVIX Баға болжамы (USD)

FVIX (FVIX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін FVIX (FVIX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: FVIX.

Қазір FVIX баға болжамын тексеріңіз!

FVIX - жергілікті валюталарға

FVIX (FVIX) токеномикасы

FVIX (FVIX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FVIX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: FVIX (FVIX) туралы басқа сұрақтар

FVIX (FVIX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FVIX бағасы — 34.4 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FVIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FVIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 34.4. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
FVIX үшін нарықтық капитализация қандай?
FVIX үшін нарықтық капитализация: $ 506.84K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FVIX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FVIX айналымдағы ұсынысы: 14.87K USD.
FVIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FVIX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 95.98 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FVIX бағасы қандай болды?
FVIX 18.95 USD ATL бағасына жетті.
FVIX үшін сауда көлемі қандай?
FVIX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FVIX өседі ме?
FVIX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FVIX баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

