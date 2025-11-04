БиржаDEX+
Future Arises In The Heart ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы FAITH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FAITH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Future Arises In The Heart ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы FAITH-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FAITH баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FAITH туралы толығырақ

FAITH Баға туралы ақпарат

FAITH деген не

FAITH Ресми веб-сайт

FAITH Токеномикасы

FAITH Баға болжамы

Future Arises In The Heart Логотип

Future Arises In The Heart Баға (FAITH)

Листингтен жойылды

1 FAITH-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Future Arises In The Heart (FAITH) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:48:54 (UTC+8)

Future Arises In The Heart (FAITH) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-7.78%

-7.78%

Future Arises In The Heart (FAITH) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде FAITH мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FAITH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FAITH соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -7.78% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Future Arises In The Heart (FAITH) Нарықтық ақпарат

$ 7.37K
$ 7.37K$ 7.37K

--
----

$ 7.37K
$ 7.37K$ 7.37K

998.32M
998.32M 998.32M

998,315,126.635304
998,315,126.635304 998,315,126.635304

Future Arises In The Heart нарықтық капитализациясы $ 7.37K, тәуліктік сауда көлемі --. FAITH айналымдағы мөлшері 998.32M, жалпы мөлшері 998315126.635304. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 7.37K.

Future Arises In The Heart (FAITH) Баға тарихы USD

Бүгін, Future Arises In The Heart - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Future Arises In The Heart - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Future Arises In The Heart - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Future Arises In The Heart - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-19.36%
60 күн$ 0-40.72%
90 күн$ 0--

Future Arises In The Heart (FAITH) деген не

The Faith Project is a creative series blending imagery, symbolism, and motivational phrases. It centers on a rooted “F” symbol paired with epic, mythic, and scenic visuals—sunrises, mountains, smelters, warriors, storms. Each design explores faith as strength, resilience, and renewal, transforming hardship and chaos into hope, courage, and endurance. Faith is trusting the unseen, holding hope when clarity fades, courageously stepping forward, finding strength in surrender, and believing promises beyond present struggles with unwavering confidence in divine purpose.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Future Arises In The Heart (FAITH) Ресурс

Ресми веб-сайт

Future Arises In The Heart Баға болжамы (USD)

Future Arises In The Heart (FAITH) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Future Arises In The Heart (FAITH) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Future Arises In The Heart.

Қазір Future Arises In The Heart баға болжамын тексеріңіз!

FAITH - жергілікті валюталарға

Future Arises In The Heart (FAITH) токеномикасы

Future Arises In The Heart (FAITH) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FAITH токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Future Arises In The Heart (FAITH) туралы басқа сұрақтар

Future Arises In The Heart (FAITH) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FAITH бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FAITH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FAITH-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Future Arises In The Heart үшін нарықтық капитализация қандай?
FAITH үшін нарықтық капитализация: $ 7.37K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FAITH үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FAITH айналымдағы ұсынысы: 998.32M USD.
FAITH үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FAITH барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FAITH бағасы қандай болды?
FAITH 0 USD ATL бағасына жетті.
FAITH үшін сауда көлемі қандай?
FAITH үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FAITH өседі ме?
FAITH биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FAITH баға болжамын қарап көріңіз.
Future Arises In The Heart (FAITH) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

