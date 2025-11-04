БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Full Moon ағымдағы бағасы: 0.0098269 USD. Нақты уақыттағы FM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Full Moon ағымдағы бағасы: 0.0098269 USD. Нақты уақыттағы FM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FM туралы толығырақ

FM Баға туралы ақпарат

FM деген не

FM Whitepaper

FM Ресми веб-сайт

FM Токеномикасы

FM Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Full Moon Логотип

Full Moon Баға (FM)

Листингтен жойылды

1 FM-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00984305
$0.00984305$0.00984305
-10.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Full Moon (FM) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:03:47 (UTC+8)

Full Moon (FM) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00972899
$ 0.00972899$ 0.00972899
24 сағаттық төмен
$ 0.01132356
$ 0.01132356$ 0.01132356
24 сағаттық жоғары

$ 0.00972899
$ 0.00972899$ 0.00972899

$ 0.01132356
$ 0.01132356$ 0.01132356

$ 0.04230323
$ 0.04230323$ 0.04230323

$ 0.00630962
$ 0.00630962$ 0.00630962

+0.79%

-10.96%

-14.81%

-14.81%

Full Moon (FM) нақты уақыттағы баға $0.0098269. Соңғы 24 сағат ішінде FM мен $ 0.00972899 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01132356 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04230323, ал ең төменгісі — $ 0.00630962.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FM соңғы бір сағатта +0.79% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.96%, ал соңғы 7 күнде -14.81% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Full Moon (FM) Нарықтық ақпарат

$ 5.30M
$ 5.30M$ 5.30M

--
----

$ 196.91M
$ 196.91M$ 196.91M

538.80M
538.80M 538.80M

20,000,000,000.0
20,000,000,000.0 20,000,000,000.0

Full Moon нарықтық капитализациясы $ 5.30M, тәуліктік сауда көлемі --. FM айналымдағы мөлшері 538.80M, жалпы мөлшері 20000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 196.91M.

Full Moon (FM) Баға тарихы USD

Бүгін, Full Moon - USD баға өзгерісі $ -0.001210504156355433 болды.
Соңғы 30 күнде Full Moon - USD баға өзгерісі $ -0.0039789177 болды.
Соңғы 60 күнде Full Moon - USD баға өзгерісі $ -0.0051944639 болды.
Соңғы 90 күнде Full Moon - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.001210504156355433-10.96%
30 күн$ -0.0039789177-40.49%
60 күн$ -0.0051944639-52.85%
90 күн$ 0--

Full Moon (FM) деген не

Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.

We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.

Unleash User's Trading Potential

As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.

Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.

Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.

Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.

Chart a Course to Passive Income

Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.

Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading

Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Full Moon (FM) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Full Moon Баға болжамы (USD)

Full Moon (FM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Full Moon (FM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Full Moon.

Қазір Full Moon баға болжамын тексеріңіз!

FM - жергілікті валюталарға

Full Moon (FM) токеномикасы

Full Moon (FM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Full Moon (FM) туралы басқа сұрақтар

Full Moon (FM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FM бағасы — 0.0098269 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.0098269. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Full Moon үшін нарықтық капитализация қандай?
FM үшін нарықтық капитализация: $ 5.30M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FM айналымдағы ұсынысы: 538.80M USD.
FM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.04230323 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FM бағасы қандай болды?
FM 0.00630962 USD ATL бағасына жетті.
FM үшін сауда көлемі қандай?
FM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FM өседі ме?
FM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:03:47 (UTC+8)

Full Moon (FM) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,657.66
$106,657.66$106,657.66

+0.86%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,617.80
$3,617.80$3,617.80

+0.80%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.47
$168.47$168.47

+1.03%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9628
$0.9628$0.9628

+2.24%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,657.66
$106,657.66$106,657.66

+0.86%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,617.80
$3,617.80$3,617.80

+0.80%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.47
$168.47$168.47

+1.03%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3714
$2.3714$2.3714

+1.90%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.19
$997.19$997.19

+1.73%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0788
$0.0788$0.0788

+57.60%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4000
$0.4000$0.4000

+33.33%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06522
$0.06522$0.06522

+552.20%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008699
$0.0000008699$0.0000008699

+118.45%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000260
$0.0000260$0.0000260

+98.47%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000048
$0.000048$0.000048

+118.18%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001700
$0.0000000000001700$0.0000000000001700

+70.00%