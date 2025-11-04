Full Moon Баға (FM)
+0.79%
-10.96%
-14.81%
-14.81%
Full Moon (FM) нақты уақыттағы баға $0.0098269. Соңғы 24 сағат ішінде FM мен $ 0.00972899 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.01132356 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.04230323, ал ең төменгісі — $ 0.00630962.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FM соңғы бір сағатта +0.79% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.96%, ал соңғы 7 күнде -14.81% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Full Moon нарықтық капитализациясы $ 5.30M, тәуліктік сауда көлемі --. FM айналымдағы мөлшері 538.80M, жалпы мөлшері 20000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 196.91M.
Бүгін, Full Moon - USD баға өзгерісі $ -0.001210504156355433 болды.
Соңғы 30 күнде Full Moon - USD баға өзгерісі $ -0.0039789177 болды.
Соңғы 60 күнде Full Moon - USD баға өзгерісі $ -0.0051944639 болды.
Соңғы 90 күнде Full Moon - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ -0.001210504156355433
|-10.96%
|30 күн
|$ -0.0039789177
|-40.49%
|60 күн
|$ -0.0051944639
|-52.85%
|90 күн
|$ 0
|--
Oracle-based, perpetual exchange on Cronos EVM and zkEVM.
We are a decentralized perpetual trading platform on Cronos EVM and zkEVM chain that offers both a staking pool and on-chain perpetuals, primed to empower all Striders with galactic opportunities. Transactions on Moonlander are executed at higher speed and lower fees. This isn’t just trading, this is our financial mission to the moon.
Unleash User's Trading Potential
As a seasoned trader, we know you crave the thrill of the market, the exhilaration of calculated risks, and the satisfaction of astronomical gains. Moonlander is the way through.
Astro-Efficiency: Maximize your capital efficiency with our MLP pool, enabling you to secure larger positions and ride the market's currents with unparalleled power.
Galactic Leverage: Dare to dream big with up to 1000x leverage, propelling your trading endeavors to unprecedented heights.
Stellar Security: Navigate the market confidently, shielded by our robust price feeds from PYTH and Cronos Oracles, ensuring a stable and secure trading environment.
Chart a Course to Passive Income
Beyond the thrill of trading, Moonlander also offers a smooth sailing to passive income.
Stellar Rewards: Reap the rewards of the platform's success and benefit from market fluctuation through our fee distribution mechanism without the need for active trading
Stake and Prosper: Stake our utility token or provide liquidity to our MLP pool and earn real yield in CRO/zkCRO and $CM, fueling your galactic ambitions.
