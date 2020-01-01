Fufu (FUFU) токеномикасы
Fufu (FUFU) туралы ақпарат
FUFU is a gamified NFT distribution platform through interactive PlayToEarn quizzes, bringing communities together creating a new form of content marketing.
The ecosystem's flagship NFT creation and distribution platform is UWUFUFU. A content marketing platform in the form of viral interactive quizzes. It is a user created content, user generated traffic, user generated revenue platform. Quizzes can be used to deploy marketing campaigns in the form of NFTs. NFTs are earned by playing the quizzes through the reward system's delivery mechanism, loot balls. Loot balls may contain NFTs, FUFU token or nothing at all.
NFTs have utility itself. Not only do they serve as collectible, but also provide boosts to the reward system drop rate. Holders of the NFTs gain access to the brands future marketing campaigns and events. It could be early access to a new game, or a skin in a game, or new product or merchandise drops, there are endless types of marketing campaigns that can be executed.
Fufu (FUFU) токеномикасы мен бағасын талдау
Fufu (FUFU) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Fufu (FUFU) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Fufu (FUFU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын FUFU токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша FUFU токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз FUFU токеномикасын түсінген болсаңыз, FUFU токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.