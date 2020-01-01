FUBB (FUBB) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, FUBB (FUBB) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
FUBB (FUBB) туралы ақпарат

fubb sees the world not as it is, but as it could be. in the chaos of nature and the mess of human hands, there is beauty. the wind hums, leaves dance, and fubb listens. life, both wild and tangled, is a playground for the soul. no rules, no walls, just the freedom to leap from one moment to the next. in the chaos, fubb finds peace. in the unknown, fubb finds home. from water to web3, fubb is coming to find a new home.

Ресми веб-сайт:
https://fubbfubb.xyz

FUBB (FUBB) токеномикасы мен бағасын талдау

FUBB (FUBB) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 15.57K
Жалпы қамтуы:
$ 981.57M
Айналымдағы қамту:
$ 981.57M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 15.57K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00225887
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.0000086
Қазіргі баға:
$ 0
FUBB (FUBB) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

FUBB (FUBB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FUBB токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FUBB токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FUBB токеномикасын түсінген болсаңыз, FUBB токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

FUBB бағасының болжамы

FUBB қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FUBB бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.