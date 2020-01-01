Fu Bao (FUBAO) токеномикасы
Fu Bao (FUBAO) туралы ақпарат
$FUBAO is a community-driven meme token inspired by Fu Bao, a famous giant panda recognized globally for her cultural significance. The token is built on the core values of transparency, decentralization, and community empowerment. Unlike many other tokens, $FUBAO operates with no team tokens, ensuring that the project is fully owned and governed by its holders. Additionally, with 0% taxes on both buys and sells, users can trade freely without incurring extra fees. The liquidity for $FUBAO has been burned, adding an extra layer of security and trust for its community members.
Fu Bao (FUBAO) токеномикасы мен бағасын талдау
Fu Bao (FUBAO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Fu Bao (FUBAO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Fu Bao (FUBAO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын FUBAO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша FUBAO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз FUBAO токеномикасын түсінген болсаңыз, FUBAO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
FUBAO бағасының болжамы
FUBAO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FUBAO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.