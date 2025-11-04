БиржаDEX+
Frog X Toad 6900 ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы FXT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FXT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Frog X Toad 6900 Баға (FXT)

Листингтен жойылды

1 FXT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-6.30%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Frog X Toad 6900 (FXT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:47:29 (UTC+8)

Frog X Toad 6900 (FXT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.73%

-6.38%

-32.62%

-32.62%

Frog X Toad 6900 (FXT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде FXT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FXT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FXT соңғы бір сағатта -0.73% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.38%, ал соңғы 7 күнде -32.62% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Frog X Toad 6900 (FXT) Нарықтық ақпарат

$ 26.53K
$ 26.53K$ 26.53K

--
----

$ 26.53K
$ 26.53K$ 26.53K

69.00B
69.00B 69.00B

69,000,000,000.0
69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

Frog X Toad 6900 нарықтық капитализациясы $ 26.53K, тәуліктік сауда көлемі --. FXT айналымдағы мөлшері 69.00B, жалпы мөлшері 69000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 26.53K.

Frog X Toad 6900 (FXT) Баға тарихы USD

Бүгін, Frog X Toad 6900 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Frog X Toad 6900 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Frog X Toad 6900 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Frog X Toad 6900 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.38%
30 күн$ 0-33.10%
60 күн$ 0-87.10%
90 күн$ 0--

Frog X Toad 6900 (FXT) деген не

$FXT is an Ethereum-native meme coin born from the unlikely friendship of Frog and Toad. Inspired by Arnold Lobel’s timeless characters, $FXT blends wholesome nostalgia with crypto chaos.

At its core, $FXT is about community, storytelling, and survival in the wilds of the blockchain hopping over rugs, holding strong through dips, and laughing together along the way. The project celebrates loyalty, deep lore, and the belief that crypto should be as fun as it is freeing.

Whether you’re here for the memes, the camaraderie, or the chance to be part of a unique ETH-native culture, $FXT is your ticket to a space where friendship is the ultimate alpha.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Frog X Toad 6900 (FXT) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Frog X Toad 6900 Баға болжамы (USD)

Frog X Toad 6900 (FXT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Frog X Toad 6900 (FXT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Frog X Toad 6900.

Қазір Frog X Toad 6900 баға болжамын тексеріңіз!

FXT - жергілікті валюталарға

Frog X Toad 6900 (FXT) токеномикасы

Frog X Toad 6900 (FXT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FXT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Frog X Toad 6900 (FXT) туралы басқа сұрақтар

Frog X Toad 6900 (FXT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FXT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FXT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FXT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Frog X Toad 6900 үшін нарықтық капитализация қандай?
FXT үшін нарықтық капитализация: $ 26.53K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FXT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FXT айналымдағы ұсынысы: 69.00B USD.
FXT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FXT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FXT бағасы қандай болды?
FXT 0 USD ATL бағасына жетті.
FXT үшін сауда көлемі қандай?
FXT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FXT өседі ме?
FXT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FXT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:47:29 (UTC+8)

Frog X Toad 6900 (FXT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

