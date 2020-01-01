Frencoin (FREN) токеномикасы
Frencoin (FREN) туралы ақпарат
Farm Frens first launched on Telegram in Sep. 2024, and was a consistently top ranked mini-app for months. With major gameplay improvements planned, the game will relaunch on LINE in early Q2 2025.
Farm Frens was developed by Amihan Entertainment, which was founded by ex-Riot-Games veterans and raised $10M+ in funding from Initial Capital, Translink Capital, gumi Cryptos Capital, Folius Ventures, and others. Amihan's vision is to equalize opportunity for all through play, with the goal of onboarding countries and continents to crypto.
Though the Japanese community on Telegram is small, Farm Frens found great initial traction with this audience, and is doubling down to multiply its Japanese Fren base with its relaunch on LINE.
Frencoin (FREN) токеномикасы мен бағасын талдау
Frencoin (FREN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Frencoin (FREN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Frencoin (FREN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын FREN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша FREN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз FREN токеномикасын түсінген болсаңыз, FREN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.