БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Free Republic of Verdis ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы VERDIS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VERDIS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Free Republic of Verdis ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы VERDIS-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. VERDIS баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

VERDIS туралы толығырақ

VERDIS Баға туралы ақпарат

VERDIS деген не

VERDIS Ресми веб-сайт

VERDIS Токеномикасы

VERDIS Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Free Republic of Verdis Логотип

Free Republic of Verdis Баға (VERDIS)

Листингтен жойылды

1 VERDIS-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
+21.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Free Republic of Verdis (VERDIS) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:47:03 (UTC+8)

Free Republic of Verdis (VERDIS) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-17.46%

+21.40%

+342.50%

+342.50%

Free Republic of Verdis (VERDIS) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде VERDIS мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. VERDIS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, VERDIS соңғы бір сағатта -17.46% өзгерді, 24 сағат ішінде +21.40%, ал соңғы 7 күнде +342.50% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Нарықтық ақпарат

$ 40.34K
$ 40.34K$ 40.34K

--
----

$ 40.34K
$ 40.34K$ 40.34K

998.45M
998.45M 998.45M

998,446,196.0317093
998,446,196.0317093 998,446,196.0317093

Free Republic of Verdis нарықтық капитализациясы $ 40.34K, тәуліктік сауда көлемі --. VERDIS айналымдағы мөлшері 998.45M, жалпы мөлшері 998446196.0317093. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 40.34K.

Free Republic of Verdis (VERDIS) Баға тарихы USD

Бүгін, Free Republic of Verdis - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Free Republic of Verdis - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Free Republic of Verdis - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Free Republic of Verdis - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+21.40%
30 күн$ 0+94.47%
60 күн$ 0+80.20%
90 күн$ 0--

Free Republic of Verdis (VERDIS) деген не

99% of the fees will be given to @verdisgov , lets build this nation together.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Free Republic of Verdis (VERDIS) Ресурс

Ресми веб-сайт

Free Republic of Verdis Баға болжамы (USD)

Free Republic of Verdis (VERDIS) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Free Republic of Verdis (VERDIS) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Free Republic of Verdis.

Қазір Free Republic of Verdis баға болжамын тексеріңіз!

VERDIS - жергілікті валюталарға

Free Republic of Verdis (VERDIS) токеномикасы

Free Republic of Verdis (VERDIS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. VERDIS токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Free Republic of Verdis (VERDIS) туралы басқа сұрақтар

Free Republic of Verdis (VERDIS) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі VERDIS бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
VERDIS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
VERDIS-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Free Republic of Verdis үшін нарықтық капитализация қандай?
VERDIS үшін нарықтық капитализация: $ 40.34K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
VERDIS үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
VERDIS айналымдағы ұсынысы: 998.45M USD.
VERDIS үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
VERDIS барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) VERDIS бағасы қандай болды?
VERDIS 0 USD ATL бағасына жетті.
VERDIS үшін сауда көлемі қандай?
VERDIS үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл VERDIS өседі ме?
VERDIS биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін VERDIS баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:47:03 (UTC+8)

Free Republic of Verdis (VERDIS) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,280.15
$107,280.15$107,280.15

+1.44%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,644.63
$3,644.63$3,644.63

+1.55%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.98
$167.98$167.98

+0.74%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9482
$0.9482$0.9482

+0.69%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,280.15
$107,280.15$107,280.15

+1.44%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,644.63
$3,644.63$3,644.63

+1.55%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.98
$167.98$167.98

+0.74%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3462
$2.3462$2.3462

+0.82%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$1,000.16
$1,000.16$1,000.16

+2.04%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0721
$0.0721$0.0721

+44.20%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1613
$0.1613$0.1613

-46.23%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03788
$0.03788$0.03788

+278.80%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000095
$0.000095$0.000095

+331.81%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001745
$0.0000000000001745$0.0000000000001745

+74.50%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1424
$0.1424$0.1424

+53.44%