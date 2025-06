FRAGMA (FRAGMA) деген не

Fragma is a decentralized, privacy-first file-sharing platform that leverages privacy tech to anonymize file transfers and distributed storage to ensure security and redundancy. ‍When a file is uploaded to the Resonator network, it is first encrypted and then split into smaller fragments for security and redundancy. Each fragment is individually encrypted, ensuring no single storage node can access the entire file.

