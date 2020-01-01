Fortress Loans (FTS) токеномикасы
Fortress Loans (FTS) туралы ақпарат
Fortress is an algorithmic money market, and synthetic stable coin protocol designed to bring secure and trustless credit and lending to users on Binance Smart Chain. Fortress enables investors to lend and/or borrow cryptocurrencies, by pledging the platform an over-collateralized amount of cryptocurrency. Fortress does this by utilizing money markets, which are pools of assets with algorithmically derived interest rates, based on the supply and demand of each asset.
Users who choose to supply liquidity to Fortress earn compounded interest as rewards for supplying their assets to the protocol. When supplying assets, users are also given the ability to mint stable-coins, or borrow other assets against their supplied assets. Once a user has supplied assets to Fortress, the user can then borrow assets or mint stable-coins, by over-collateralizing and paying interest on the amount borrowed. Loans from the Fortress protocol do not have monthly payments, late fees, and can be paid off at any time. Fortress is able to do this without ever requiring a credit check, with near immediate origination, using smart contracts that provide an automated, and absolutely transparent system for investment and profit distribution.
Fortress Loans (FTS) токеномикасы мен бағасын талдау
Fortress Loans (FTS) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Fortress Loans (FTS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Fortress Loans (FTS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын FTS токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша FTS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз FTS токеномикасын түсінген болсаңыз, FTS токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
FTS бағасының болжамы
