Football World Community ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы FWC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FWC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Football World Community Логотип

Football World Community Баға (FWC)

1 FWC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
Football World Community (FWC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Football World Community (FWC) Баға ақпараты (USD)

Football World Community (FWC) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде FWC мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FWC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FWC соңғы бір сағатта +0.02% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.65%, ал соңғы 7 күнде -16.55% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Football World Community (FWC) Нарықтық ақпарат

$ 259.21K
$ 259.21K$ 259.21K

--
----

$ 1.26M
$ 1.26M$ 1.26M

41,159.68T
41,159.68T 41,159.68T

2.0e+17
2.0e+17 2.0e+17

Football World Community нарықтық капитализациясы $ 259.21K, тәуліктік сауда көлемі --. FWC айналымдағы мөлшері 41,159.68T, жалпы мөлшері 2.0e+17. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.26M.

Football World Community (FWC) Баға тарихы USD

Football World Community (FWC) деген не

FWC Token is a project that was created with the aim of bringing football and cryptocurrencies together so that users can enter the world of crypto football. FWC is a digital currency platform that allows users to create digital currencies while maintaining security and safety. We are currently integrating China Blockchain and NFT technologies for a better collective customer experience. Our platform is based on the Binance smart chain, which ensures the authenticity, traceability and immutability of digital assets. It also has a dynamic user interface and a customizable API to assist transactions.

FWC was created by people from a variety of backgrounds - from graphic designers and marketers to web developers and analysts - who share a passion for football and digital currency. The token can be used to purchase World Cup tickets, book hotels, use various related services, place bets and participate in lotteries. Furthermore, FWC will take its place in Metaverse and NFT football games.

FWC is a BEP-20 token designed for buying tickets to the World Cup, booking hotels, using various related services, placing bets, and participating in lotteries.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Football World Community (FWC) Ресурс

Football World Community Баға болжамы (USD)

Football World Community (FWC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Football World Community (FWC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Football World Community.

Қазір Football World Community баға болжамын тексеріңіз!

FWC - жергілікті валюталарға

Football World Community (FWC) токеномикасы

Football World Community (FWC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FWC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Football World Community (FWC) туралы басқа сұрақтар

Football World Community (FWC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FWC бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FWC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FWC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Football World Community үшін нарықтық капитализация қандай?
FWC үшін нарықтық капитализация: $ 259.21K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FWC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FWC айналымдағы ұсынысы: 41,159.68T USD.
FWC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FWC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FWC бағасы қандай болды?
FWC 0 USD ATL бағасына жетті.
FWC үшін сауда көлемі қандай?
FWC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FWC өседі ме?
FWC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FWC баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:46:11 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

