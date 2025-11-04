БиржаDEX+
FOOD FOR GAZA ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы FFG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FFG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FFG туралы толығырақ

FFG Баға туралы ақпарат

FFG деген не

FFG Whitepaper

FFG Ресми веб-сайт

FFG Токеномикасы

FFG Баға болжамы

FOOD FOR GAZA Логотип

FOOD FOR GAZA Баға (FFG)

Листингтен жойылды

1 FFG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-7.80%1D
mexc
USD
FOOD FOR GAZA (FFG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:46:03 (UTC+8)

FOOD FOR GAZA (FFG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.98%

-7.83%

-32.37%

-32.37%

FOOD FOR GAZA (FFG) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде FFG мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FFG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FFG соңғы бір сағатта -0.98% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.83%, ал соңғы 7 күнде -32.37% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

FOOD FOR GAZA (FFG) Нарықтық ақпарат

$ 4.65K
$ 4.65K$ 4.65K

--
----

$ 4.65K
$ 4.65K$ 4.65K

999.67M
999.67M 999.67M

999,667,393.571956
999,667,393.571956 999,667,393.571956

FOOD FOR GAZA нарықтық капитализациясы $ 4.65K, тәуліктік сауда көлемі --. FFG айналымдағы мөлшері 999.67M, жалпы мөлшері 999667393.571956. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.65K.

FOOD FOR GAZA (FFG) Баға тарихы USD

Бүгін, FOOD FOR GAZA - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде FOOD FOR GAZA - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде FOOD FOR GAZA - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде FOOD FOR GAZA - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.83%
30 күн$ 0-71.81%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

FOOD FOR GAZA (FFG) деген не

This project is humanitarian. We built this project and donated the profits from it to the poor. The purpose of this project is to provide humanitarian aid to areas suffering from famine, and we have done that and are expanding the project. The benefit of the token is to provide food to the poor, and we have talked about this with complete transparency in the project community, and this is all I can remember at the moment.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

FOOD FOR GAZA (FFG) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

FOOD FOR GAZA Баға болжамы (USD)

FOOD FOR GAZA (FFG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін FOOD FOR GAZA (FFG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: FOOD FOR GAZA.

Қазір FOOD FOR GAZA баға болжамын тексеріңіз!

FFG - жергілікті валюталарға

FOOD FOR GAZA (FFG) токеномикасы

FOOD FOR GAZA (FFG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FFG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: FOOD FOR GAZA (FFG) туралы басқа сұрақтар

FOOD FOR GAZA (FFG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FFG бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FFG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FFG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
FOOD FOR GAZA үшін нарықтық капитализация қандай?
FFG үшін нарықтық капитализация: $ 4.65K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FFG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FFG айналымдағы ұсынысы: 999.67M USD.
FFG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FFG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FFG бағасы қандай болды?
FFG 0 USD ATL бағасына жетті.
FFG үшін сауда көлемі қандай?
FFG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FFG өседі ме?
FFG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FFG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:46:03 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

