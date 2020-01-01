flocoin (FLOCO) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, flocoin (FLOCO) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
flocoin is a real-world utility token powering eventflo, the first AI and blockchain-based event growth platform. Designed to solve long-standing inefficiencies in the $1T+ global event industry, flocoin enables seamless, fraud-proof ticketing, on-chain insurance, instant payouts, and gamified rewards—all through a decentralized ecosystem.

flocoin is integrated into eventflo’s full-stack platform, which is launching with built-in adoption across over 10 million attendees from shareholder and partner events. It also powers EVA, an AI agent trained on $100M+ in ticketing data, helping organizers grow events through smart, automated campaigns.

The token operates on a deflationary model via monthly buybacks and burns tied to platform revenue, including ticketing fees, SaaS subscriptions, and insurance modules. This creates sustainable demand and long-term scarcity.

Backed by global live entertainment veterans including Roger Field (ex-CEO Live Nation APAC), Richie McNeill (Stereosonic co-founder), and Web3 leaders like Transcend Labs, flocoin is more than a token—it’s the economic engine of the future event economy.

https://eventflo.io/flocoin
https://eventflo.notion.site/eventflo-whitepaper-13b6cbe51ece8050a0e1dc50943b7023

Нарық капитализациясы:
$ 100.90K
Жалпы қамтуы:
$ 15.00M
Айналымдағы қамту:
$ 873.35K
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.73M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.795048
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.114085
Қазіргі баға:
$ 0.115536
flocoin (FLOCO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

flocoin (FLOCO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FLOCO токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FLOCO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FLOCO токеномикасын түсінген болсаңыз, FLOCO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

FLOCO бағасының болжамы

FLOCO қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FLOCO бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.