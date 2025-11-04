БиржаDEX+
Flaze Coin ағымдағы бағасы: 0.00336595 USD. Нақты уақыттағы FLAZE-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FLAZE баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FLAZE туралы толығырақ

FLAZE Баға туралы ақпарат

FLAZE деген не

FLAZE Ресми веб-сайт

FLAZE Токеномикасы

FLAZE Баға болжамы

Flaze Coin Логотип

Flaze Coin Баға (FLAZE)

Листингтен жойылды

1 FLAZE-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00336595
Flaze Coin (FLAZE) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:45:11 (UTC+8)

Flaze Coin (FLAZE) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00336595
24 сағаттық төмен
$ 0.00344205
24 сағаттық жоғары

$ 0.00336595
$ 0.00344205
$ 0.01720448
$ 0.00211363
+12.70%

+12.70%

Flaze Coin (FLAZE) нақты уақыттағы баға $0.00336595. Соңғы 24 сағат ішінде FLAZE мен $ 0.00336595 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00344205 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FLAZE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01720448, ал ең төменгісі — $ 0.00211363.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FLAZE соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде -1.30%, ал соңғы 7 күнде +12.70% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Flaze Coin (FLAZE) Нарықтық ақпарат

$ 64.85K
--
$ 64.85K
19.27M
19,265,572.042045552
Flaze Coin нарықтық капитализациясы $ 64.85K, тәуліктік сауда көлемі --. FLAZE айналымдағы мөлшері 19.27M, жалпы мөлшері 19265572.042045552. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 64.85K.

Flaze Coin (FLAZE) Баға тарихы USD

Бүгін, Flaze Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Flaze Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0004206094 болды.
Соңғы 60 күнде Flaze Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0009852603 болды.
Соңғы 90 күнде Flaze Coin - USD баға өзгерісі $ -0.009791704538128402 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-1.30%
30 күн$ -0.0004206094-12.49%
60 күн$ -0.0009852603-29.27%
90 күн$ -0.009791704538128402-74.41%

Flaze Coin (FLAZE) деген не

Flaze Coin ($FLAZE) is a cryptocurrency associated with FlazeChain, a Layer 1 (L1) blockchain that is compatible with the Ethereum Virtual Machine (EVM). It aims to provide ultra-fast, low-cost transactions for decentralized finance (DeFi) applications, including a decentralized exchange (DEX), staking, and a launchpad for real-world assets (RWA). The project is positioned as a future-focused financial ecosystem. Flaze Coin can be used within the FlazeChain ecosystem for: Engaging with the RWA launchpad for project launches. Specific use cases may expand as the ecosystem develops. Paying ultra low cost transaction fees on the FlazeChain network. Trading on Flaze DEX. Participating in staking to earn rewards. *some features may not have been developed yet

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Flaze Coin (FLAZE) Ресурс

Ресми веб-сайт

Flaze Coin Баға болжамы (USD)

Flaze Coin (FLAZE) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Flaze Coin (FLAZE) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Flaze Coin.

Қазір Flaze Coin баға болжамын тексеріңіз!

Flaze Coin (FLAZE) токеномикасы

Flaze Coin (FLAZE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FLAZE токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Flaze Coin (FLAZE) туралы басқа сұрақтар

Flaze Coin (FLAZE) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FLAZE бағасы — 0.00336595 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FLAZE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FLAZE-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00336595. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Flaze Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
FLAZE үшін нарықтық капитализация: $ 64.85K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FLAZE үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FLAZE айналымдағы ұсынысы: 19.27M USD.
FLAZE үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FLAZE барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01720448 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FLAZE бағасы қандай болды?
FLAZE 0.00211363 USD ATL бағасына жетті.
FLAZE үшін сауда көлемі қандай?
FLAZE үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FLAZE өседі ме?
FLAZE биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FLAZE баға болжамын қарап көріңіз.
$107,257.75

