БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
FixMe AI ағымдағы бағасы: 0.00170999 USD. Нақты уақыттағы FIX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FIX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!FixMe AI ағымдағы бағасы: 0.00170999 USD. Нақты уақыттағы FIX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FIX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FIX туралы толығырақ

FIX Баға туралы ақпарат

FIX деген не

FIX Whitepaper

FIX Ресми веб-сайт

FIX Токеномикасы

FIX Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

FixMe AI Логотип

FixMe AI Баға (FIX)

Листингтен жойылды

1 FIX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00170999
$0.00170999$0.00170999
-11.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
FixMe AI (FIX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:44:49 (UTC+8)

FixMe AI (FIX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00171328
$ 0.00171328$ 0.00171328
24 сағаттық төмен
$ 0.0019559
$ 0.0019559$ 0.0019559
24 сағаттық жоғары

$ 0.00171328
$ 0.00171328$ 0.00171328

$ 0.0019559
$ 0.0019559$ 0.0019559

$ 0.00612491
$ 0.00612491$ 0.00612491

$ 0.00171328
$ 0.00171328$ 0.00171328

-0.60%

-11.06%

-6.81%

-6.81%

FixMe AI (FIX) нақты уақыттағы баға $0.00170999. Соңғы 24 сағат ішінде FIX мен $ 0.00171328 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0019559 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00612491, ал ең төменгісі — $ 0.00171328.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FIX соңғы бір сағатта -0.60% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.06%, ал соңғы 7 күнде -6.81% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

FixMe AI (FIX) Нарықтық ақпарат

$ 49.41K
$ 49.41K$ 49.41K

--
----

$ 85.70K
$ 85.70K$ 85.70K

28.83M
28.83M 28.83M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

FixMe AI нарықтық капитализациясы $ 49.41K, тәуліктік сауда көлемі --. FIX айналымдағы мөлшері 28.83M, жалпы мөлшері 50000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 85.70K.

FixMe AI (FIX) Баға тарихы USD

Бүгін, FixMe AI - USD баға өзгерісі $ -0.000212773385477053 болды.
Соңғы 30 күнде FixMe AI - USD баға өзгерісі $ -0.0008357136 болды.
Соңғы 60 күнде FixMe AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде FixMe AI - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000212773385477053-11.06%
30 күн$ -0.0008357136-48.87%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

FixMe AI (FIX) деген не

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

FixMe AI (FIX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

FixMe AI Баға болжамы (USD)

FixMe AI (FIX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін FixMe AI (FIX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: FixMe AI.

Қазір FixMe AI баға болжамын тексеріңіз!

FIX - жергілікті валюталарға

FixMe AI (FIX) токеномикасы

FixMe AI (FIX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FIX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: FixMe AI (FIX) туралы басқа сұрақтар

FixMe AI (FIX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FIX бағасы — 0.00170999 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FIX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00170999. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
FixMe AI үшін нарықтық капитализация қандай?
FIX үшін нарықтық капитализация: $ 49.41K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FIX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FIX айналымдағы ұсынысы: 28.83M USD.
FIX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FIX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00612491 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FIX бағасы қандай болды?
FIX 0.00171328 USD ATL бағасына жетті.
FIX үшін сауда көлемі қандай?
FIX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FIX өседі ме?
FIX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FIX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:44:49 (UTC+8)

FixMe AI (FIX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,256.05
$107,256.05$107,256.05

+1.42%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,638.67
$3,638.67$3,638.67

+1.38%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.90
$167.90$167.90

+0.69%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9485
$0.9485$0.9485

+0.72%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,256.05
$107,256.05$107,256.05

+1.42%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,638.67
$3,638.67$3,638.67

+1.38%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.90
$167.90$167.90

+0.69%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3447
$2.3447$2.3447

+0.76%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$999.78
$999.78$999.78

+2.00%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0724
$0.0724$0.0724

+44.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1656
$0.1656$0.1656

-44.80%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03793
$0.03793$0.03793

+279.30%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000087
$0.000087$0.000087

+295.45%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007445
$0.0000007445$0.0000007445

+86.96%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001773
$0.0000000000001773$0.0000000000001773

+77.30%

JUICY Логотип

JUICY

JUICY

$0.1394
$0.1394$0.1394

+50.21%