FITCOIN ағымдағы бағасы: 0.00224046 USD. Нақты уақыттағы FITCOIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FITCOIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FITCOIN туралы толығырақ

FITCOIN Баға туралы ақпарат

FITCOIN деген не

FITCOIN Ресми веб-сайт

FITCOIN Токеномикасы

FITCOIN Баға болжамы

FITCOIN Баға (FITCOIN)

Листингтен жойылды

1 FITCOIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00224129
$0.00224129
-32.30%1D
USD
FITCOIN (FITCOIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:02:44 (UTC+8)

FITCOIN (FITCOIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00211682
$ 0.00211682
24 сағаттық төмен
$ 0.0034927
$ 0.0034927
24 сағаттық жоғары

$ 0.00211682
$ 0.00211682

$ 0.0034927
$ 0.0034927

$ 0.00833283
$ 0.00833283

$ 0.00095084
$ 0.00095084

-4.50%

-35.85%

-37.97%

-37.97%

FITCOIN (FITCOIN) нақты уақыттағы баға $0.00224046. Соңғы 24 сағат ішінде FITCOIN мен $ 0.00211682 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.0034927 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FITCOIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00833283, ал ең төменгісі — $ 0.00095084.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FITCOIN соңғы бір сағатта -4.50% өзгерді, 24 сағат ішінде -35.85%, ал соңғы 7 күнде -37.97% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

FITCOIN (FITCOIN) Нарықтық ақпарат

$ 2.01M
$ 2.01M

--
--

$ 2.06M
$ 2.06M

903.55M
903.55M

923,364,579.7657266
923,364,579.7657266

FITCOIN нарықтық капитализациясы $ 2.01M, тәуліктік сауда көлемі --. FITCOIN айналымдағы мөлшері 903.55M, жалпы мөлшері 923364579.7657266. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.06M.

FITCOIN (FITCOIN) Баға тарихы USD

Бүгін, FITCOIN - USD баға өзгерісі $ -0.001252237644811176 болды.
Соңғы 30 күнде FITCOIN - USD баға өзгерісі $ -0.0010398732 болды.
Соңғы 60 күнде FITCOIN - USD баға өзгерісі $ -0.0008699358 болды.
Соңғы 90 күнде FITCOIN - USD баға өзгерісі $ +0.000805801589702879 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.001252237644811176-35.85%
30 күн$ -0.0010398732-46.41%
60 күн$ -0.0008699358-38.82%
90 күн$ +0.000805801589702879+56.17%

FITCOIN (FITCOIN) деген не

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

FITCOIN (FITCOIN) Ресурс

Ресми веб-сайт

FITCOIN Баға болжамы (USD)

FITCOIN (FITCOIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін FITCOIN (FITCOIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: FITCOIN.

Қазір FITCOIN баға болжамын тексеріңіз!

FITCOIN - жергілікті валюталарға

FITCOIN (FITCOIN) токеномикасы

FITCOIN (FITCOIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FITCOIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: FITCOIN (FITCOIN) туралы басқа сұрақтар

FITCOIN (FITCOIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FITCOIN бағасы — 0.00224046 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FITCOIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FITCOIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00224046. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
FITCOIN үшін нарықтық капитализация қандай?
FITCOIN үшін нарықтық капитализация: $ 2.01M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FITCOIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FITCOIN айналымдағы ұсынысы: 903.55M USD.
FITCOIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FITCOIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00833283 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FITCOIN бағасы қандай болды?
FITCOIN 0.00095084 USD ATL бағасына жетті.
FITCOIN үшін сауда көлемі қандай?
FITCOIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FITCOIN өседі ме?
FITCOIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FITCOIN баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:02:44 (UTC+8)

FITCOIN (FITCOIN) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,696.60

$3,620.87

$168.45

$0.9694

$1.0000

$106,696.60

$3,620.87

$168.45

$2.3732

$997.39

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0797

$0.4000

$0.06564

$0.0000008699

$0.0000260

$0.0000000000001980

$0.000049

