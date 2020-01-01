First AI Owned Dog (GRACIE) токеномикасы
$GRACIE is a blockchain-based project inspired by Noland Arbaugh’s loyal and beloved dog, Gracie. At its core, $GRACIE is more than just a token; it’s a community-driven initiative designed to bring people together through shared passions for charity, gaming, live streaming, and animal welfare. The project aims to build a bridge between the worlds of decentralized finance (DeFi) and real-world impact, creating a platform where digital assets are used to support meaningful causes.
By leveraging blockchain technology, $GRACIE offers transparency, inclusivity, and accessibility, enabling its community to participate in charitable initiatives, engage in gaming-related activities, and connect through live-streamed events. The project’s mission is not only to raise awareness about animal welfare but also to provide financial support to rescue organizations, shelters, and adoption services. Additionally, $GRACIE fosters a fun and engaging ecosystem where holders can actively take part in shaping the project’s direction and giving back to the causes they care about most.
This unique blend of philanthropy, entertainment, and community engagement makes $GRACIE stand out in the ever-growing crypto space. It’s not just a token; it’s a movement dedicated to making a positive impact, one paw at a time.
First AI Owned Dog (GRACIE) токеномикасы мен бағасын талдау
First AI Owned Dog (GRACIE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
First AI Owned Dog (GRACIE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
First AI Owned Dog (GRACIE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын GRACIE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша GRACIE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
