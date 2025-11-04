БиржаDEX+
Fidelity Digital Interest Token ағымдағы бағасы: 1 USD. Нақты уақыттағы FDIT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FDIT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

FDIT туралы толығырақ

FDIT Баға туралы ақпарат

FDIT деген не

FDIT Ресми веб-сайт

FDIT Токеномикасы

FDIT Баға болжамы

Fidelity Digital Interest Token Логотип

Fidelity Digital Interest Token Баға (FDIT)

Листингтен жойылды

1 FDIT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:02:23 (UTC+8)

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) нақты уақыттағы баға $1. Соңғы 24 сағат ішінде FDIT мен $ 1.0 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FDIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.0, ал ең төменгісі — $ 1.0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FDIT соңғы бір сағатта 0.00% өзгерді, 24 сағат ішінде 0.00%, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Нарықтық ақпарат

Fidelity Digital Interest Token нарықтық капитализациясы $ 232.75M, тәуліктік сауда көлемі --. FDIT айналымдағы мөлшері 232.75M, жалпы мөлшері 232747760.6. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 232.75M.

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Баға тарихы USD

Бүгін, Fidelity Digital Interest Token - USD баға өзгерісі $ 0.0 болды.
Соңғы 30 күнде Fidelity Digital Interest Token - USD баға өзгерісі $ 0.0000000000 болды.
Соңғы 60 күнде Fidelity Digital Interest Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Fidelity Digital Interest Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0.00.00%
30 күн$ 0.00000000000.00%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) деген не

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Fidelity Digital Interest Token Баға болжамы (USD)

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Fidelity Digital Interest Token (FDIT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Fidelity Digital Interest Token.

Қазір Fidelity Digital Interest Token баға болжамын тексеріңіз!

FDIT - жергілікті валюталарға

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) токеномикасы

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FDIT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Fidelity Digital Interest Token (FDIT) туралы басқа сұрақтар

Fidelity Digital Interest Token (FDIT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FDIT бағасы — 1.0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FDIT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FDIT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 1.0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Fidelity Digital Interest Token үшін нарықтық капитализация қандай?
FDIT үшін нарықтық капитализация: $ 232.75M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FDIT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FDIT айналымдағы ұсынысы: 232.75M USD.
FDIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FDIT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FDIT бағасы қандай болды?
FDIT 1.0 USD ATL бағасына жетті.
FDIT үшін сауда көлемі қандай?
FDIT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FDIT өседі ме?
FDIT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FDIT баға болжамын қарап көріңіз.
Fidelity Digital Interest Token (FDIT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

