Fias is a multi-purpose layer 1 token built natively on the DevvX blockchain and bridged to Ethereum. The primary function serves as the intermediary and liquidity mechanism for metaverse & digitally native digital assets such as video game items on devv.exchange.
Developers can utilise the innate utility and functionality of Fias and explore a deeply connective and interoperable “Digital Financial Ecosystem” within their own applications and designs, including infinite TPS, sub - second finality and a simple web2 to web3 bridge which can port any existing item inventory into the ecosystem and back to a game server with a simple API integration. No blockchain experience is required.
Fias will also be used for liquidity contributions to create treasuries and grow communities that operate across the DFE and earn rewards for participation.
DevvExchange is setting the new gold standard of value exchange between all forms of digitally native assets & RWAs. DevvExchange is a fully non-custodial settlement layer, with Contingent Transaction Sets for Mathematically Instant Settlement. Its unique sharding architecture enables complete local, cross jurisdictional and operational compliance measures for enterprise grade applications and globally connected gaming and social media economies.
The DFE is not just a marketplace, it's a core piece of infrastructure that enables marketplaces. The technological overhang of Fias has the capacity to catapult new and existing metaverse applications by combining globally compliant peer to peer transactions, with limitless scalability and simple onboarding for any existing titles within our “Digital Financial Ecosystem”, and is the first of its kind in the blockchain industry.
FIAS (FIAS) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
FIAS (FIAS) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын FIAS токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша FIAS токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.