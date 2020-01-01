Fenix (FNX) токеномикасы
Fenix (FNX) туралы ақпарат
Fenix is a next-generation MetaDEX powered by Blast Native Yield. It combines a powerful liquidity incentive engine, vote escrow governance model, and fast user experience.
The MetaDEX provides four important functions:
-
It creates deep liquidity for traders to provide the best prices on swaps.
-
Provides a system where protocols can build and maintain liquidity to incentivise trading of their tokens.
-
It optimally aligns incentives between liquidity providers, traders, protocols and native token holders to drive a sustainable ecosystem.
-
Maximises capital efficiency through a complete voting marketplace for liquidity that provides vote delegation, optimisation and reward compounding as a single protocol without additional fees.
Fenix (FNX) токеномикасы мен бағасын талдау
Fenix (FNX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Fenix (FNX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Fenix (FNX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын FNX токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша FNX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз FNX токеномикасын түсінген болсаңыз, FNX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
FNX бағасының болжамы
FNX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FNX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.