Felysyum ағымдағы бағасы: 0.34613 USD. Нақты уақыттағы FELY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FELY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Felysyum ағымдағы бағасы: 0.34613 USD. Нақты уақыттағы FELY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. FELY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Felysyum (FELY) нақты уақыттағы баға $0.34613. Соңғы 24 сағат ішінде FELY мен $ 0.346089 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.353115 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. FELY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.357284, ал ең төменгісі — $ 0.240519.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, FELY соңғы бір сағатта -0.12% өзгерді, 24 сағат ішінде -1.62%, ал соңғы 7 күнде +0.50% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Felysyum (FELY) Нарықтық ақпарат

Felysyum нарықтық капитализациясы $ 15.15M, тәуліктік сауда көлемі --. FELY айналымдағы мөлшері 43.77M, жалпы мөлшері 500000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 173.07M.

Felysyum (FELY) Баға тарихы USD

Бүгін, Felysyum - USD баға өзгерісі $ -0.0057156498080782 болды.
Соңғы 30 күнде Felysyum - USD баға өзгерісі $ +0.0071447808 болды.
Соңғы 60 күнде Felysyum - USD баға өзгерісі $ +0.0764818539 болды.
Соңғы 90 күнде Felysyum - USD баға өзгерісі $ +0.0957293070795417 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0057156498080782-1.62%
30 күн$ +0.0071447808+2.06%
60 күн$ +0.0764818539+22.10%
90 күн$ +0.0957293070795417+38.23%

Felysyum (FELY) деген не

Felysyum is a crypto-powered ecosystem centered on education, innovation, and e-commerce. It addresses the challenge of limited knowledge in the crypto space by providing educational resources through SkillFullHub, a platform focused on cryptocurrency, blockchain, and emerging technologies. Felynova offers funding opportunities for innovators and creators to develop their ideas. Felyzone operates as a crypto-integrated marketplace for users to buy and sell products securely. The Aidora Charity Program supports education for underprivileged individuals, aiming to increase accessibility to crypto and emerging technologies. Felysyum functions as an integrated ecosystem that supports learning, innovation, and commerce within the digital economy.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Felysyum (FELY) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Felysyum Баға болжамы (USD)

Felysyum (FELY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Felysyum (FELY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Felysyum.

Қазір Felysyum баға болжамын тексеріңіз!

Felysyum (FELY) токеномикасы

Felysyum (FELY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. FELY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Felysyum (FELY) туралы басқа сұрақтар

Felysyum (FELY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі FELY бағасы — 0.34613 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
FELY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
FELY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.34613. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Felysyum үшін нарықтық капитализация қандай?
FELY үшін нарықтық капитализация: $ 15.15M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
FELY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
FELY айналымдағы ұсынысы: 43.77M USD.
FELY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
FELY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.357284 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) FELY бағасы қандай болды?
FELY 0.240519 USD ATL бағасына жетті.
FELY үшін сауда көлемі қандай?
FELY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл FELY өседі ме?
FELY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін FELY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:02:16 (UTC+8)

