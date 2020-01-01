Felicette the Space Cat (FELICETTE) токеномикасы
Felicette the Space Cat (FELICETTE) туралы ақпарат
Felicette the Cat (FELICEETE) is a community-driven meme token inspired by the legendary Felicette, the first cat to venture into space. Born from enthusiasm but momentarily setback by its original developer's exit, Felicette's journey mirrors its namesake's pioneering spirit. The community's takeover transformed a challenging situation into a monumental success, catapulting the token from a mere $1,800 to a dazzling $1.2 million peak.
This remarkable recovery and growth underscore Felicette's essence: resilience, unity, and the boundless potential of collective action. More than just a meme token, Felicette embodies the decentralized, grassroots dynamism that fuels the crypto world, showcasing the incredible outcomes possible when a community rallies behind a shared vision.
Felicette the Cat stands as a symbol of innovation and community strength, continuing to explore new frontiers in the meme token ecosystem with transparency and engagement. Join us in the ongoing journey of Felicette, a token with a story as unique and inspiring as the spacefaring feline herself.
Felicette the Space Cat (FELICETTE) токеномикасы мен бағасын талдау
Felicette the Space Cat (FELICETTE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Felicette the Space Cat (FELICETTE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Felicette the Space Cat (FELICETTE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын FELICETTE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша FELICETTE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз FELICETTE токеномикасын түсінген болсаңыз, FELICETTE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
