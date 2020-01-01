Feisty Doge NFT (NFD) токеномикасы

Feisty Doge NFT (NFD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Feisty Doge NFT (NFD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Feisty Doge NFT (NFD) туралы ақпарат

Feisty Doge NFT is a fractionalized piece from the original Doge NFT auction on Zora using Fractionalized.art

Ресми веб-сайт:
https://fractional.art/vaults/0xDFDb7f72c1F195C5951a234e8DB9806EB0635346

Feisty Doge NFT (NFD) токеномикасы мен бағасын талдау

Feisty Doge NFT (NFD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 9.09M
$ 9.09M$ 9.09M
Жалпы қамтуы:
$ 100.01B
$ 100.01B$ 100.01B
Айналымдағы қамту:
$ 56.04B
$ 56.04B$ 56.04B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 16.23M
$ 16.23M$ 16.23M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00103774
$ 0.00103774$ 0.00103774
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.0
$ 0.0$ 0.0
Қазіргі баға:
$ 0.00016234
$ 0.00016234$ 0.00016234

Feisty Doge NFT (NFD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Feisty Doge NFT (NFD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын NFD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша NFD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз NFD токеномикасын түсінген болсаңыз, NFD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

NFD бағасының болжамы

NFD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NFD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.