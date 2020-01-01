Fefe (FEFE) токеномикасы

Fefe (FEFE) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Fefe (FEFE) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Fefe (FEFE) туралы ақпарат

Fefe is a memecoin inspired by Matt Furie's book "Mindviscosity," published in 2020.

Follow FEFE, the alter ego of PEPE in the book “Mindviscosity” by Matt Furie.

Fefe is a main character in the book, who is a laid back and carefree frog living in a whimsical world. Fefe's relaxed and adventurous spirit captures the heart of this imaginative universe.

Launched stealth with no presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story.

Join us and become part of the $FEFE community today!

Ресми веб-сайт:
https://www.fefecoinerc.com/

Fefe (FEFE) токеномикасы мен бағасын талдау

Fefe (FEFE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 639.48K
$ 639.48K$ 639.48K
Жалпы қамтуы:
$ 420.69M
$ 420.69M$ 420.69M
Айналымдағы қамту:
$ 420.69M
$ 420.69M$ 420.69M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 639.48K
$ 639.48K$ 639.48K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0289776
$ 0.0289776$ 0.0289776
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.00089366
$ 0.00089366$ 0.00089366
Қазіргі баға:
$ 0.00152007
$ 0.00152007$ 0.00152007

Fefe (FEFE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Fefe (FEFE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FEFE токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FEFE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FEFE токеномикасын түсінген болсаңыз, FEFE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

FEFE бағасының болжамы

FEFE қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FEFE бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.