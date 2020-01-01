Feeder Finance (FEED) токеномикасы
Feeder Finance (FEED) туралы ақпарат
Feeder.finance aims to provide passive and diversified yield aggregation solutions for DeFi investors.
Our model makes assumptions and runs on the two principles that should be clear to anyone with a finance or economics background: 1) The Efficient Market Hypothesis, and 2) Random Walk Hypothesis
Our product will focus on a so-called vault of vaults or vaults of pools solution that rebalanced regularly based on simple but powerful formulas that will be made public prior to the launch — Feeder.finance does not aim to reinvent the wheel, simply create a simple and useful product for passively-minded investors for the long-term.
We adopt the concept of real-world “Feeder Funds” (also known as “fund of funds”) and apply it to DeFi to not compete, but to support, the best capital allocators (Vaults, Liquidity Pools, and perhaps more…) in crypto
Please refer to our medium for more: https://medium.com/feeder-finance/introducing-feeder-finance-defi-aggregator-for-diversified-yield-generation-aba8d953ab31
Feeder Finance (FEED) токеномикасы мен бағасын талдау
Feeder Finance (FEED) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Feeder Finance (FEED) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Feeder Finance (FEED) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын FEED токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша FEED токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз FEED токеномикасын түсінген болсаңыз, FEED токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
FEED бағасының болжамы
FEED қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FEED бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
