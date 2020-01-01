Fcode AI (FCOD) токеномикасы

Fcode AI (FCOD) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Fcode AI (FCOD) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Fcode AI (FCOD) туралы ақпарат

Fcode is a SocialFi platform that fuses real-time price feeds, sentiment dashboards and order-routing APIs with an in-house reasoning agent. Through smart wallet tied to social accounts, users create profiles, post charts, join token-gated chats, copy trades and execute spot or perpetual orders without leaving the browser. The agent continually scans on-chain events, detects volatility, aggregates macro headlines and pushes actionable alerts to the terminal and to X/Twitter in near real time.

https://fcode.ai
https://docs.fcode.ai/whitepaper

Fcode AI (FCOD) токеномикасы мен бағасын талдау

Fcode AI (FCOD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

$ 1.02M
$ 700.19M
$ 300.00M
$ 2.38M
$ 0.0101878
$ 0.00111097
$ 0.00340638
Fcode AI (FCOD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Fcode AI (FCOD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FCOD токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FCOD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FCOD токеномикасын түсінген болсаңыз, FCOD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

