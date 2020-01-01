FARTGIRL (FARTGIRL) токеномикасы

FARTGIRL (FARTGIRL) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, FARTGIRL (FARTGIRL) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
FARTGIRL (FARTGIRL) туралы ақпарат

FARTGIRL is the dynamic sidekick to FARTBOY, a meme token that has captured the attention of the crypto community with its unique blend of humor, trust, and a vibrant community spirit. FARTGIRL is not your typical superhero; she's a vigilante with a quirky and memorable power - her ability to wield the FART as a weapon against any adversary. Her special skill allows her to confuse, disarm, or even launch villains into retreat with a well-timed gas attack. In the world of cryptocurrencies, where seriousness often reigns, FARTGIRL brings laughter and light-heartedness, rallying a community around the joy of memes and the power of collective spirit.

Ресми веб-сайт:
https://fartgirlcto.com/

FARTGIRL (FARTGIRL) токеномикасы мен бағасын талдау

FARTGIRL (FARTGIRL) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.30M
$ 1.30M$ 1.30M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.01226974
$ 0.01226974$ 0.01226974
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00130915
$ 0.00130915$ 0.00130915

FARTGIRL (FARTGIRL) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

FARTGIRL (FARTGIRL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын FARTGIRL токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша FARTGIRL токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз FARTGIRL токеномикасын түсінген болсаңыз, FARTGIRL токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

FARTGIRL бағасының болжамы

FARTGIRL қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің FARTGIRL бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.