FadeWallet is an innovative custodial crypto wallet aimed at providing users with a convenient, secure, and functional tool for managing their cryptocurrency assets. The project's main features include:
Key Features: Cross-chain swaps: Instant and easy cryptocurrency exchanges across different blockchains without the need for centralized exchanges. Risk Score System: An integrated risk assessment system for transactions to ensure user safety. Referral Program: A well-designed reward system for referring new users, benefiting both the referrer and the referred users. Fee Payments with FWT Token: The native FWT token allows users to pay transaction fees with a 30% discount. Telegram Integration: The ability to send cryptocurrency via Telegram usernames, simplifying the transfer process. P2P Platform: Enables users to buy and sell cryptocurrency directly with each other. Future Features: Including staking, futures trading, and more to expand user capabilities.
Fade Wallet Token (FWT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Fade Wallet Token (FWT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын FWT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша FWT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.