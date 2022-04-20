Eyare (EYARE) токеномикасы
$Eyare was a 2 year old western lowland gorilla at the Calgary Zoo, born on 20th April, 2022, to mother Dossi and father Jasiri. She unexpectedly passed away during a move within the gorilla enclosure on 12th November 2024 and we are fighting for her justice just like we did with HARAMBE. Now, with $Eyare laid to rest we are spreading her phenomenon across web3 and the entire space of the crypto currency world.
Eyare (EYARE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Eyare (EYARE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын EYARE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша EYARE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз EYARE токеномикасын түсінген болсаңыз, EYARE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
