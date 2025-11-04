БиржаDEX+
Exit Liquidity ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы RETAIL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RETAIL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Exit Liquidity ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы RETAIL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. RETAIL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

RETAIL туралы толығырақ

RETAIL Баға туралы ақпарат

RETAIL деген не

RETAIL Ресми веб-сайт

RETAIL Токеномикасы

RETAIL Баға болжамы

Exit Liquidity Логотип

Exit Liquidity Баға (RETAIL)

Листингтен жойылды

1 RETAIL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0,00089755
$0,00089755$0,00089755
+%1,101D
mexc
USD
Exit Liquidity (RETAIL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:40:47 (UTC+8)

Exit Liquidity (RETAIL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,00168409
$ 0,00168409$ 0,00168409

$ 0
$ 0$ 0

-%0,96

+%1,17

+%7,82

+%7,82

Exit Liquidity (RETAIL) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде RETAIL мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. RETAIL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0,00168409, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, RETAIL соңғы бір сағатта -%0,96 өзгерді, 24 сағат ішінде +%1,17, ал соңғы 7 күнде +%7,82 өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Exit Liquidity (RETAIL) Нарықтық ақпарат

$ 897,55K
$ 897,55K$ 897,55K

--
----

$ 897,55K
$ 897,55K$ 897,55K

999,99M
999,99M 999,99M

999.992.863,526202
999.992.863,526202 999.992.863,526202

Exit Liquidity нарықтық капитализациясы $ 897,55K, тәуліктік сауда көлемі --. RETAIL айналымдағы мөлшері 999,99M, жалпы мөлшері 999992863.526202. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 897,55K.

Exit Liquidity (RETAIL) Баға тарихы USD

Бүгін, Exit Liquidity - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Exit Liquidity - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Exit Liquidity - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Exit Liquidity - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0+%1,17
30 күн$ 0+%17,31
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Exit Liquidity (RETAIL) деген не

Hey, what's up, nerds? Retail is here. Not a person, not a coin—just pure, unfiltered market chaos. We are the ones sending dog coins to a billion-dollar market cap at 3 AM. We are the reason your favorite influencer pretends to know TA. We don't follow smart money—we are the money (until we aren't).

Fundamentals? Overrated. Market cap? Whatever. The only thing that matters is conviction, copium, and a chart pattern that vaguely resembles a spaceship. If you're still here, you get it. Retail always wins. (Until we don't, but that's someone else's fault.)

This ain’t just a movement—it's a straight-up REVOLUTION. While the rest are busy overthinking, we’re snatching up green candles like it’s a free buffet. Brains are so big, they’re practically leaking (don’t mind the drool, it's part of the vibe).

The goal? Dragging retail plebs to the promised land—if they can keep up. Not everyone’s got the diamond hands and smooth brain to survive this madness, but who cares? The ride’s easy if you’re down to follow and just let the chaos take over.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Exit Liquidity (RETAIL) Ресурс

Ресми веб-сайт

Exit Liquidity Баға болжамы (USD)

Exit Liquidity (RETAIL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Exit Liquidity (RETAIL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Exit Liquidity.

Қазір Exit Liquidity баға болжамын тексеріңіз!

RETAIL - жергілікті валюталарға

Exit Liquidity (RETAIL) токеномикасы

Exit Liquidity (RETAIL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. RETAIL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Exit Liquidity (RETAIL) туралы басқа сұрақтар

Exit Liquidity (RETAIL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі RETAIL бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
RETAIL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
RETAIL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Exit Liquidity үшін нарықтық капитализация қандай?
RETAIL үшін нарықтық капитализация: $ 897,55K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
RETAIL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
RETAIL айналымдағы ұсынысы: 999,99M USD.
RETAIL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
RETAIL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0,00168409 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) RETAIL бағасы қандай болды?
RETAIL 0 USD ATL бағасына жетті.
RETAIL үшін сауда көлемі қандай?
RETAIL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл RETAIL өседі ме?
RETAIL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін RETAIL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:40:47 (UTC+8)

Exit Liquidity (RETAIL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

