Evin Token (EVIN) токеномикасы
Evin Token (EVIN) туралы ақпарат
Evin Token is focused on developing innovative AI-based solutions to promote a healthy lifestyle. Our project aims to combine the power of artificial intelligence with blockchain technology to offer users tools that enhance both their physical and mental well-being. Our first product, the Evin Telegram Airdrop Bot, is launching this week, designed to engage our community and reward active participation. We are also in the development phase of an AI-based Healthy Life Assistant Mobile App, scheduled for launch in Q4 2024. This app will provide personalized health advice, reminders for healthy habits, and opportunities to earn tokens through activities like walking, further incentivizing users to maintain a healthy lifestyle. By leveraging AI and community-driven incentives, Evin Token seeks to create a comprehensive ecosystem that supports and rewards a healthier life.
Evin Token (EVIN) токеномикасы мен бағасын талдау
Evin Token (EVIN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Evin Token (EVIN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Evin Token (EVIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын EVIN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша EVIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз EVIN токеномикасын түсінген болсаңыз, EVIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
EVIN бағасының болжамы
EVIN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EVIN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.