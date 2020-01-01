EVERYCOIN (EVCN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, EVERYCOIN (EVCN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
EVERYCOIN (EVCN) туралы ақпарат

$EveryCoin is more than just another token-it's a tribute to the entire memecoin movement. Built on the fast, low-cost Solana blockchain, $Every Coin is a collectible memecoin you can actually hold, designed to celebrate every coin that came before it. From the legends like Doge and Pepe to the wild newcomers shaking up the space, $EveryCoin brings together the full spectrum of meme culture into one unified project. It's not just a token-it's a community, a collectible, and a celebration of meme history.

Ресми веб-сайт:
https://everycoincollectables.com/

EVERYCOIN (EVCN) токеномикасы мен бағасын талдау

EVERYCOIN (EVCN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
Жалпы қамтуы:
$ 993.03M
$ 993.03M$ 993.03M
Айналымдағы қамту:
$ 993.03M
$ 993.03M$ 993.03M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 1.06M
$ 1.06M$ 1.06M
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00176938
$ 0.00176938$ 0.00176938
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00109356
$ 0.00109356$ 0.00109356

EVERYCOIN (EVCN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

EVERYCOIN (EVCN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын EVCN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша EVCN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз EVCN токеномикасын түсінген болсаңыз, EVCN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

EVCN бағасының болжамы

EVCN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің EVCN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.